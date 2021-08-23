Общество

46 минут назад

Прокуроров заинтересовала покупка «Toyota» за счет бюджета

1 842
#тендер #иномарка #прокуратура
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Прокуроров заинтересовала покупка «Toyota» за счет бюджета

Черный седан потребовался администрации Чаплыгинского района.

Прокуратура Чаплыгинского района проведет проверку закупки, которую провело местное учреждение «Центр финансовых компетенций», сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. «Центр финансовых компетенций» завершил торги на поставку автомобиля, который заказчик оценил в 3 118 333 рубля. В торгах победил официальный дилер автомобилей «Toyota» из Санкт-Петербурга с предложением цены в 2 884 457 рублей. Покупка должна быть оплачена из районного бюджета.

В техническом задании к тендеру марка закупаемой машины не указана, но прописаны ее основные характеристики. Это мощный черный 5-местный седан с коробкой «автомат» и салоном из искусственной кожи. Автомобиль должен быть оснащен интеллектуальной системой доступа Smart Entry, которая используется, преимущественно, в машинах фирмы «Toyota». Питерский салон должен пригнать автомобиль в Чаплыгинский район до 30 сентября 2021 года, если закупка дойдет до оформления контракта. Этому могут помешать итоги прокурорской проверки.

Напомним, прошлым летом прокуратура Усманского района провела проверку обоснованности и законности покупки «Toyota Camry» в комплектации «Executive Safety» за счет бюджета. Как итог – закупку отменили, а главе Усманского района внесли представление из-за покупки дорогой иномарки. Прокуратура пришла к выводу, что администрация района при размещении закупки проигнорировала положения своего же постановления, согласно которому приобретаемый автомобиль должен иметь мощность двигателя не более 200 лошадиных сил и предельную цену не более 1,5 млн рублей. На аналогичных основаниях прошлой осенью была отменена и закупка в Измалковском районе.

1 842
#тендер #иномарка #прокуратура
3

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Ваш

18 минут назад
Т.е. прокуроры хотят себе купить Тойоту за счёт бюджета?
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