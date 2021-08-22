В России

50 минут назад

В Казани на аттракционе люди полчаса провисели головой вниз на высоте 40 метров

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В казанском парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на сломавшемся аттракционе

В казанском парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на сломавшемся аттракционе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "Татарстан 24".

Люди полчаса провисели головой вниз на сорокаметровой высоте. Сейчас посетителей уже сняли, информации об их состоянии пока нет.

По предварительной информации, у конструкции заел один из механизмов. Уточняется, что открыли аттракцион в начале июля. Карусель поднимает посетителей на большую высоту, а потом вращается на разных скоростях. Этот аттракцион - «Бустер» - входит в категорию аттракционов «Экстрим», скорость его вращения составляет 9 оборотов в минуту.
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