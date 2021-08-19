У «Звездного» проведен технический запуск плоскостного фонтана

На площади у Дворца спорта «Звездный» проведен технический запуск плоскостного фонтана – монтажники проверили работоспособность подсветки и системы водоснабжения. Затем рабочие отрегулируют 498 форсунок.

«Каждая из форсунок отвечает за разные эффекты. Есть устройства, создающие «крылья лебедя» - поднимаясь на поверхность, струи воды будут напоминать веера, наклоняющиеся в разные стороны. Еще один вид – форсунки, создающие туман для проецирования лазерных изображений. Прерывистые струи дополнят визуальные композиции. В центре чаши расположено устройство, которое запускает водную струю на шесть метров в высоту», - сообщили в администрации Липецка.После запуска фонтана музыкальным фоном световых шоу станут классические и современные мелодии: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele.Продолжается обновление фасадов Дворца спорта. Рабочие завершают обшивку керамогранитными панелями серых оттенков, обустраиваются входные группы. У центрального фасада «Звездного» уже выложены ступени.Согласно концепции благоустройства площадь у «Звездного» выполнят в космической стилистике. Работы по ее преображению должны завершиться осенью.