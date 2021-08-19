Общество

54 минуты назад

У «Звездного» проведен технический запуск плоскостного фонтана

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#Дворец спорта «Звездный»
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У «Звездного» проведен технический запуск плоскостного фонтана
На площади у Дворца спорта «Звездный» проведен технический запуск плоскостного фонтана – монтажники проверили работоспособность подсветки и системы водоснабжения. Затем рабочие отрегулируют 498 форсунок. 

«Каждая из форсунок отвечает за разные эффекты. Есть устройства, создающие «крылья лебедя» - поднимаясь на поверхность, струи воды будут напоминать веера, наклоняющиеся в разные стороны. Еще один вид – форсунки, создающие туман для проецирования лазерных изображений. Прерывистые струи дополнят визуальные композиции. В центре чаши расположено устройство, которое запускает водную струю на шесть метров в высоту», - сообщили в администрации Липецка.

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После запуска фонтана музыкальным фоном световых шоу станут классические и современные мелодии: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele. 

Продолжается обновление фасадов Дворца спорта. Рабочие завершают обшивку керамогранитными панелями серых оттенков, обустраиваются входные группы. У центрального фасада «Звездного» уже выложены ступени.

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Согласно концепции благоустройства площадь у «Звездного» выполнят в космической стилистике. Работы по ее преображению должны завершиться осенью.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

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#Дворец спорта «Звездный»
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Комментарии (6)

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Алес

3 минуты назад
Класс Преображается город,ни то что при Королеве
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Зоркий

13 минут назад
Под Петровским мостом сегодня тоже произошло открытие фонтана, там даже покрасочнее получилось
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Абориген

14 минут назад
Сначала вбухали тьму денег в фонтан у Петра, теперь у Звездного. Как маленькие дети клянчим новые игрушки и выбрасываем старые(. Фонтан у Петра давно не музыкальный и не световой, и не всегда работающий. Так и с новым поиграемся на публику и бросим.
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Алексец

18 минут назад
Витек, потому что там надо проводить новый тендер со всеми вытекающими оттуда средствами)))
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Витек

30 минут назад
А почему на Петре светомузыкальный фонтан просто брызгает воду? Ведь было красиво.
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Алексец

32 минуты назад
Пожалуй, будет красиво
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