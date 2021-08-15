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Отец погибшей после взрыва в Воронеже девушки: «Я не хочу, чтобы из моей дочери делали крайнюю»

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#Воронеж #взрыв
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Отец погибшей после взрыва в Воронеже девушки: «Я не хочу, чтобы из моей дочери делали крайнюю»

Погибшая в результате взрыва маршрутки в Воронеже 22-летняя Ольга Черникова ехала после работы за платьем для свадьбы.

Нет ничего страшнее крика матери у тела умершего ребенка. Сегодня в селе Солдатское Тербунского района даже стеклопакеты не смогли приглушить голос женщины, в дом которой занесли гроб с телом дочери, чье лицо было накрыто белой фатой. Эта девушка – Ольга Черникова, умершая после взрыва в воронежской маршрутке.

У дома родителей Ольги сегодня собрались родные и близкие, одноклассники девушки и ее друзья. Семье Черниковых помогают с утра соседи. Гибель 22-летней Ольги жители села восприняли как личную трагедию. О ней сегодня говорят, еле сдерживая слезы. 

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Машины приехавших проститься стояли по обе стороны дома.

- Светлая, душевная, фотографией увлекалась, - рассказывают подруги Ольги. 

- Девчонка была отличницей, участвовала в разных школьных мероприятиях. Общительная, вежливая, всегда поздоровается. Правда, как уехала в Воронеж, стали редко видеться – расписание автобусов не самое удачное у нас. Но то, что случилось – это ужас, даже слов не подобрать, - говорит одна из соседок Черниковых.

Ольга закончила местную девятилетку с красным аттестатом и поступила в воронежский колледж. В Воронеже жила у тети, а домой ее привозил крестный отец. По роковому стечению обстоятельств, сегодня он сопроводил ее до дома в последний раз. После окончания колледжа с красным дипломом девушка поступила на заочное отделение ВГУ. Устроилась работать менеджером, снимала квартиру, но о семье никогда не забывала – общалась с родителями по телефону ежедневно. 12 августа Ольга не ответила на звонок.

- Вот ведь как бывает, когда умирают близкие люди, знак какой-нибудь покажется. Или собака выть будет, или еще что. А в тот вечер – ничего. Решили, что просто устала, поэтому трубку не взяла. А на следующий день сыну позвонила ее подруга и сообщила, что Оли больше нет, - вспоминает отец девушки Геннадий Черников.

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Родители хотели купить дочери квартиру. Она собиралась замуж. И в тот вечер Ольга после работы поехала присмотреть платье для свадьбы, на которую пригласили их с парнем.

- Не должна она была погибнуть. Их с парнем пригласили на свадьбу. Решила выбрать себе платье. Парень ей даже предложил не торопиться, но она решила по-быстрому съездить. Вот и купила… Теперь сама в белом, - с трудом говорит Геннадий Черников.

После взрыва девушку зажало между сидений автобуса. Ее освободили прохожие, отвезли в больницу. Врачи успели спросить, как ее зовут, она ответила: Оленька, - так девушку звали родители. Почему-то у нее не оказалось документов, поэтому парень ее искал весь вечер по больницам. 

- Вчера показали фотографию Ольги Черниковой, которая говорит: «Что вы меня хороните, я живая». Даже надежда появилась, но напрасно. Единственное, что я сейчас хочу, чтобы из нее не делали крайней, что она могла везти какой-то там баллон газовый, или быть причастной к взрыву, - сказал отец погибшей девушки.

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Друзей и знакомых из Воронежа позвали проститься с Ольгой Черниковой у Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Солдатское.

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#Воронеж #взрыв
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Комментарии (17)

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дед

9 минут назад
Царстве небесное девочке....
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Елена

10 минут назад
Господи, не дай бог хоронить своих детей!
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Герасим

34 минуты назад
Родители, дедушка, вы держитесь, это страшная потеря для вас... Царстве небесное девочке
ответить

Да уж

53 минуты назад
Бог забирает лучших, чтобы они не страдали на этой бренной земле.
ответить

Гарри

53 минуты назад
Просто трагедия. Соболезную родителям. Если это теракт, то виновным смертная казнь.
ответить

-

59 минут назад
Неужели баллончик подкинули именно ей?
ответить

Ваня

сегодня, 17:43
Царство небесное... Как жаль...
ответить

Не понял

сегодня, 17:39
А при чем здесь баллон и причастность к взрыву?
ответить

Да!

сегодня, 17:34
Бедная девушка! ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ!
ответить

Запомните.

сегодня, 17:34
Для нынешней власти люди никто.
ответить
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