Отец погибшей после взрыва в Воронеже девушки: «Я не хочу, чтобы из моей дочери делали крайнюю»

Погибшая в результате взрыва маршрутки в Воронеже 22-летняя Ольга Черникова ехала после работы за платьем для свадьбы.

Машины приехавших проститься стояли по обе стороны дома.

Друзей и знакомых из Воронежа позвали проститься с Ольгой Черниковой у Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Солдатское.

Нет ничего страшнее крика матери у тела умершего ребенка. Сегодня в селе Солдатское Тербунского района даже стеклопакеты не смогли приглушить голос женщины, в дом которой занесли гроб с телом дочери, чье лицо было накрыто белой фатой. Эта девушка – Ольга Черникова, умершая после взрыва в воронежской маршрутке.У дома родителей Ольги сегодня собрались родные и близкие, одноклассники девушки и ее друзья. Семье Черниковых помогают с утра соседи. Гибель 22-летней Ольги жители села восприняли как личную трагедию. О ней сегодня говорят, еле сдерживая слезы.- Светлая, душевная, фотографией увлекалась, - рассказывают подруги Ольги.- Девчонка была отличницей, участвовала в разных школьных мероприятиях. Общительная, вежливая, всегда поздоровается. Правда, как уехала в Воронеж, стали редко видеться – расписание автобусов не самое удачное у нас. Но то, что случилось – это ужас, даже слов не подобрать, - говорит одна из соседок Черниковых.Ольга закончила местную девятилетку с красным аттестатом и поступила в воронежский колледж. В Воронеже жила у тети, а домой ее привозил крестный отец. По роковому стечению обстоятельств, сегодня он сопроводил ее до дома в последний раз. После окончания колледжа с красным дипломом девушка поступила на заочное отделение ВГУ. Устроилась работать менеджером, снимала квартиру, но о семье никогда не забывала – общалась с родителями по телефону ежедневно. 12 августа Ольга не ответила на звонок.- Вот ведь как бывает, когда умирают близкие люди, знак какой-нибудь покажется. Или собака выть будет, или еще что. А в тот вечер – ничего. Решили, что просто устала, поэтому трубку не взяла. А на следующий день сыну позвонила ее подруга и сообщила, что Оли больше нет, - вспоминает отец девушки Геннадий Черников.Родители хотели купить дочери квартиру. Она собиралась замуж. И в тот вечер Ольга после работы поехала присмотреть платье для свадьбы, на которую пригласили их с парнем.- Не должна она была погибнуть. Их с парнем пригласили на свадьбу. Решила выбрать себе платье. Парень ей даже предложил не торопиться, но она решила по-быстрому съездить. Вот и купила… Теперь сама в белом, - с трудом говорит Геннадий Черников.После взрыва девушку зажало между сидений автобуса. Ее освободили прохожие, отвезли в больницу. Врачи успели спросить, как ее зовут, она ответила: Оленька, - так девушку звали родители. Почему-то у нее не оказалось документов, поэтому парень ее искал весь вечер по больницам.- Вчера показали фотографию Ольги Черниковой, которая говорит: «Что вы меня хороните, я живая». Даже надежда появилась, но напрасно. Единственное, что я сейчас хочу, чтобы из нее не делали крайней, что она могла везти какой-то там баллон газовый, или быть причастной к взрыву, - сказал отец погибшей девушки.