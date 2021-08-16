Доброе утро, Липецк!

Начинаем новую неделю 16 августа. С понедельника меняется расписание двух городских автобусных маршрутов. Сегодня работают три мобильных пункта вакцинации. Уже можно подавать заявление на бесплатное подключение к газовой магистрали. Всех желающих приглашают на велоквест и конкурс фотографии.

Погода



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +29 до +31 градусов.



День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов тепла



Транспорт и дороги



С понедельника изменится расписание маршрутов №30 «НЛМК — микрорайон «Елецкий» и №330 «30 микрорайон — НЛМК». В будни его скорректируют всего на несколько минут. Подробности по телефону 31-00-82.



ЛипецкЯндекс.Карты



Утренняя классика



Овсянка — это не только полезно, но еще вкусно и красиво. Не верите? Знакомьтесь с рецептом Дарьи.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOM|FAMILY|FOOD (@mamastepaski)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Бесплатные прививки



16 августа мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в двух торговых центрах и в «Линии».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dep_razv_territ



Кот ученый



Научная библиотека объявила фотоконкурс «Замурррчательный читатель» (14+). Для участия необходимо сфотографировать своего питомца с книгой и добавить креативный комментарий. Фото можно присылать на почту



Народное благоустройство



В городе начали прием заявок на грантовый конкурс «Липецкий дворик». Участниками состязания за премии могут стать ТОСы, разработавшие дизайн-проекты благоустройства дворов. Максимальный размер гранта — 150 000 рублей. Справки по телефону 230-307.



Яркий фестиваль



16 августа в 11:00 в ЛГТУ начнется Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Гости фестиваля смогут принять участие в онлайн-лекциях и мастер-классах, для самых маленьких пройдёт конкурс рисунков, а студенты вузов представят свои проекты на тему энергосбережения. Кроме того, участников ждут флешмоб и интересные квизы. Также организаторы приготовили полезные подарки для самых активных.



Газ в дом



Как подвести газ к частному дому бесплатно? Ответы — в карусели поста.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Велоквест



Продолжается регистрация участников на велоквест, который состоится в Нижнем парке.







Нужен SMM-менеджер



Для организации экскурсии в Тамбов для участников проекта «Сообщество неравнодушных» нужна помощь волонтеров. Организаторы ищут администратора и SMM-менеджера. Если вы хотите помочь, то





Книжные новинки



В понедельник многие любят браться за что-то новое: кто идет покорять фитнес-зал, кто-то погружается в новый проект. А можно делать и маленькие свершения. Например, начать в понедельник читать новую книгу. Расскажем про три книжные новинки.



«Шансы есть» (18+), Ричард Руссо. Одна из главных литературных новинок лета 2021. Новый роман пулитцеровского лауреата, автора "Эмпайр Фоллз" и "Непосредственного человека", — обаятельная история о прочных, однако запутанных узах дружбы. Погожим сентябрьским днем на острове Мартас-Виньярд собираются трое старых друзей. Более непохожих людей не придумаешь: Линкольн — торговец коммерческой недвижимостью, Тедди — независимый христианский книгоиздатель, а Мики — престарелый рок-музыкант. Но у каждого с начала 1970-х остались собственные секреты — помимо той громадной тайны, которую после памятных выходных, совместно проведенных на этом же острове в 1971 году, не разгадал ни один из них. Тогда исчезла Джейси, девушка, которую все трое любили, каждый по-своему... И вот сорок с лишним лет спустя истории трех жизней разворачиваются перед глазами читателя во всей своей полноте, а далекое прошлое сталкивается с настоящим. едва не сшибая с ног шквалом изумления, трагедии и иронии.



«Зеленая тетрадь»(16+), Олег Рой. Казалось бы, что может быть общего между стильной танцовщицей хип-хопа и скромной киргизской девушкой, чьи родители работают в ДЭЗе? Крутым сорокалетним хэдхантером и парой юных молодожёнов-студентов? Или ненавидящей свою работу секретаршей-толстушкой и мужчиной в кризисе среднего возраста, разрывающимся между семьёй и любовницей? Но однажды каждый из них находит среди книг на полке буккросинга рукописную зелёную тетрадь - и эта тетрадь неожиданно меняет всю его жизнь.



«Прошлое и настоящее шахтерского поселка Сырский Рудник» (6+), Константин Родионов. Тираж первого издания – несколько экземпляров, да и второе среди местных жителей сразу стало библиографической редкостью. А интерес к книге велик, ведь в ней – сведения не только о далекой уже шахтерской истории поселка, но и о заводах советского времени, о ныне действующих больницах, детских садах и школах, об известной во всей Липецкой области спортивной школе «Юность», о людях, трудами которых поселок благоустраивался и развивался. На старых фотографиях современные жители поселка узнают себя и друзей в детстве и молодости, читают о своих родителях и учителях. И почти у каждого возникает желание что-то добавить, а иногда и исправить. Ищите издание в городских библиотеках! В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +29 до +31 градусов.День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов теплаС понедельника изменится расписание маршрутов №30 «НЛМК — микрорайон «Елецкий» и №330 «30 микрорайон — НЛМК». В будни его скорректируют всего на несколько минут. Подробности по телефону 31-00-82.Овсянка — это не только полезно, но еще вкусно и красиво. Не верите? Знакомьтесь с рецептом Дарьи.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.16 августа мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в двух торговых центрах и в «Линии».Научная библиотека объявила фотоконкурс «Замурррчательный читатель» (14+). Для участия необходимо сфотографировать своего питомца с книгой и добавить креативный комментарий. Фото можно присылать на почту ab@lib48.ru или публиковать на своих страницах в соцсетях с хештегом #ЗамурррчательныйЧитатель. Победителя определит онлайн-голосование.В городе начали прием заявок на грантовый конкурс «Липецкий дворик». Участниками состязания за премии могут стать ТОСы, разработавшие дизайн-проекты благоустройства дворов. Максимальный размер гранта — 150 000 рублей. Справки по телефону 230-307.16 августа в 11:00 в ЛГТУ начнется Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Гости фестиваля смогут принять участие в онлайн-лекциях и мастер-классах, для самых маленьких пройдёт конкурс рисунков, а студенты вузов представят свои проекты на тему энергосбережения. Кроме того, участников ждут флешмоб и интересные квизы. Также организаторы приготовили полезные подарки для самых активных.Как подвести газ к частному дому бесплатно? Ответы — в карусели поста.Продолжается регистрация участников на велоквест, который состоится в Нижнем парке.Для организации экскурсии в Тамбов для участников проекта «Сообщество неравнодушных» нужна помощь волонтеров. Организаторы ищут администратора и SMM-менеджера. Если вы хотите помочь, то заявку можно оставить здесь. В понедельник многие любят браться за что-то новое: кто идет покорять фитнес-зал, кто-то погружается в новый проект. А можно делать и маленькие свершения. Например, начать в понедельник читать новую книгу. Расскажем про три книжные новинки.«Шансы есть» (18+), Ричард Руссо. Одна из главных литературных новинок лета 2021. Новый роман пулитцеровского лауреата, автора "Эмпайр Фоллз" и "Непосредственного человека", — обаятельная история о прочных, однако запутанных узах дружбы. Погожим сентябрьским днем на острове Мартас-Виньярд собираются трое старых друзей. Более непохожих людей не придумаешь: Линкольн — торговец коммерческой недвижимостью, Тедди — независимый христианский книгоиздатель, а Мики — престарелый рок-музыкант. Но у каждого с начала 1970-х остались собственные секреты — помимо той громадной тайны, которую после памятных выходных, совместно проведенных на этом же острове в 1971 году, не разгадал ни один из них. Тогда исчезла Джейси, девушка, которую все трое любили, каждый по-своему... И вот сорок с лишним лет спустя истории трех жизней разворачиваются перед глазами читателя во всей своей полноте, а далекое прошлое сталкивается с настоящим. едва не сшибая с ног шквалом изумления, трагедии и иронии.«Зеленая тетрадь»(16+), Олег Рой. Казалось бы, что может быть общего между стильной танцовщицей хип-хопа и скромной киргизской девушкой, чьи родители работают в ДЭЗе? Крутым сорокалетним хэдхантером и парой юных молодожёнов-студентов? Или ненавидящей свою работу секретаршей-толстушкой и мужчиной в кризисе среднего возраста, разрывающимся между семьёй и любовницей? Но однажды каждый из них находит среди книг на полке буккросинга рукописную зелёную тетрадь - и эта тетрадь неожиданно меняет всю его жизнь.«Прошлое и настоящее шахтерского поселка Сырский Рудник» (6+), Константин Родионов. Тираж первого издания – несколько экземпляров, да и второе среди местных жителей сразу стало библиографической редкостью. А интерес к книге велик, ведь в ней – сведения не только о далекой уже шахтерской истории поселка, но и о заводах советского времени, о ныне действующих больницах, детских садах и школах, об известной во всей Липецкой области спортивной школе «Юность», о людях, трудами которых поселок благоустраивался и развивался. На старых фотографиях современные жители поселка узнают себя и друзей в детстве и молодости, читают о своих родителях и учителях. И почти у каждого возникает желание что-то добавить, а иногда и исправить. Ищите издание в городских библиотеках!