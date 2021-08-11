Четыре человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 августа в Данкове на улице Хлеборобов 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода-Октавия», сбила 40-летнего мужчину. Пострадавшему оказали помощь в ГУЗ «Данковская ЦРБ».



В Задонске на улице Карла Маркса столкнулись автомобили «Шевроле Нива», которым управлял 46-летний водитель, и «Лада-XRAY» под управлением 55-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, 43-летний пассажир и 32-летняя пассажирка «Лады». Все пострадавшие госпитализированы в ГУЗ «Задонская ЦРБ».



По предварительным сведениям, причиной аварии стал выезд автомобиля ««Шевроле Нива» на полосу встречного движения.



В Лев-Толстовском районе на дороге Лев Толстой-примыкание к дороге Липецк-Данков Съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Хендай Акцент». ;3-летнего водителя госпитализировали.



10 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1945 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности –106.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1467 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

