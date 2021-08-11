Происшествия

сегодня, 09:42

Четыре человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

2 884
#авария #ДТП
1
Четыре человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 августа в Данкове на улице Хлеборобов 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода-Октавия», сбила 40-летнего мужчину. Пострадавшему оказали помощь в ГУЗ «Данковская ЦРБ».

В Задонске на улице Карла Маркса столкнулись автомобили «Шевроле Нива», которым управлял 46-летний водитель, и «Лада-XRAY» под управлением 55-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, 43-летний пассажир и 32-летняя пассажирка «Лады». Все пострадавшие госпитализированы в ГУЗ «Задонская ЦРБ».

По предварительным сведениям, причиной аварии стал выезд автомобиля  ««Шевроле Нива» на полосу встречного движения.

В Лев-Толстовском районе на дороге Лев Толстой-примыкание к дороге Липецк-Данков Съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Хендай Акцент». ;3-летнего водителя госпитализировали. 

10 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1945 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности –106.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  1467 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
2 884
#авария #ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно

26 минут назад
3- летний водитель "Хендай Акцент" - это сенсация!
ответить

Липчанин

35 минут назад
Здорово! Появились 3-х летние водители!!!
ответить

Еще в рубрике

Подозреваемому в обмане сидевшего рядом с Путиным ветерана продлили арест
#мошенничество #ветеран
1
Подозреваемому в обмане сидевшего рядом с Путиным ветерана продлили арест

45 минут назад

Происшествия
В Липецке столкнулись «ВАЗ» и «Мерседес»
#ДТП
9
В Липецке столкнулись «ВАЗ» и «Мерседес»

сегодня, 09:24

Происшествия
Ельчанина обманули в интернет-магазине
#мошенничество
1
Ельчанина обманули в интернет-магазине

сегодня, 09:21

Происшествия
Следственный комитет России взял на контроль проверку в усманском роддоме
#роддом #дети
9
Следственный комитет России взял на контроль проверку в усманском роддоме

сегодня, 08:34

Происшествия
Опасная езда попала на запись видеорегистратора
#ПДД
7
Опасная езда попала на запись видеорегистратора

сегодня, 08:00

Происшествия
В Липецке на железнодорожном мосту от удара током погиб подросток
#несчастный случай
18
В Липецке на железнодорожном мосту от удара током погиб подросток

вчера, 23:32

Происшествия