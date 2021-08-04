Превышения ПДК сероводорода в Липецке не выявлено

На протяжении нескольких дней липчане жалуются на запаха сероводорода. Горожане привычно связывают этот запах с работой металлургических предприятий. В НЛМК пояснили причины появления запаха.

«С 24 июля в Липецке наблюдаются аномальные метеоусловия: повышенная температура воздуха – на 5-8 градусов выше климатической нормы, безветренная погода, приводящая к «застою» воздуха, - которые способствуют повышенному накоплению веществ в атмосфере.



В такие периоды промышленные предприятия, включая НЛМК, переходят на особый режим работы, который позволяет снизить эмиссию контролируемых веществ на 15-20%. Тем не менее, продолжительный характер такой неблагоприятной метеообстановки приводит к ухудшению качества воздуха вне зависимости от реализованных мероприятий, поскольку остальные источники города продолжают свое воздействие.



На НЛМК продолжаются ремонтные работы на приостановленном 4-м комплексе по переработке шлака, в связи с чем шлак перенаправлен на другие участки с периодическим водным охлаждением. Чтобы минимизировать воздействие этого ремонта в сочетании с неблагоприятными метеорологическими условиями, НЛМК оптимизировал график охлаждения. Компания также готовит инфраструктуру для альтернативного способа охлаждения шлака с использованием нейтрализующего вещества (например, извести), который уже показал свою эффективность (снижение концентрации и запаха сероводорода на 40-50%). Этот способ будет применен на всех участках на период ремонтных работ», - сообщили в пресс-службе НЛМК.



НЛМК привлекает внешние организации для регулярного мониторинга атмосферы. Государственная аккредитованная испытательная лаборатория ЦЛАТИ, которая трижды в день замеряет качество воздуха на границе НЛМК, не фиксировала превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в период последних двух недель.



По данным Всемирной организации здравоохранения, сероводород начинает ощущаться в воздухе уже при концентрации от 0,2 мкг/м31, что в 40 раз ниже ПДК

(8 мкг/м3). Иными словами, запах начинает ощущаться даже при очень низкой концентрации сероводорода, которая не наносит вреда здоровью.





