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39 минут назад

Превышения ПДК сероводорода в Липецке не выявлено

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#экология #сероводород
Превышения ПДК сероводорода в Липецке не выявлено

На протяжении нескольких дней липчане жалуются на запаха сероводорода. Горожане привычно связывают этот запах с работой металлургических предприятий. В НЛМК пояснили причины появления запаха.

«С 24 июля в Липецке наблюдаются аномальные метеоусловия: повышенная температура воздуха – на 5-8 градусов выше климатической нормы, безветренная погода, приводящая к «застою» воздуха, - которые способствуют повышенному накоплению веществ в атмосфере.

В такие периоды промышленные предприятия, включая НЛМК, переходят на особый режим работы, который позволяет снизить эмиссию контролируемых веществ на 15-20%. Тем не менее, продолжительный характер такой неблагоприятной метеообстановки приводит к ухудшению качества воздуха вне зависимости от реализованных мероприятий, поскольку остальные источники города продолжают свое воздействие.  

На НЛМК продолжаются ремонтные работы на приостановленном 4-м комплексе по переработке шлака, в связи с чем шлак перенаправлен на другие участки с периодическим водным охлаждением. Чтобы минимизировать воздействие этого ремонта в сочетании с неблагоприятными метеорологическими условиями, НЛМК оптимизировал график охлаждения. Компания также готовит инфраструктуру для альтернативного способа охлаждения шлака с использованием нейтрализующего вещества (например, извести), который уже показал свою эффективность (снижение концентрации и запаха сероводорода на 40-50%). Этот способ будет применен на всех участках на период ремонтных работ», - сообщили в пресс-службе НЛМК. 

НЛМК привлекает внешние организации для регулярного мониторинга атмосферы. Государственная аккредитованная испытательная лаборатория ЦЛАТИ, которая трижды в день замеряет качество воздуха на границе НЛМК, не фиксировала превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в период последних двух недель.   

По данным Всемирной организации здравоохранения, сероводород начинает ощущаться в воздухе уже при концентрации от 0,2 мкг/м31, что в 40 раз ниже ПДК  
(8 мкг/м3). Иными словами, запах начинает ощущаться даже при очень низкой концентрации сероводорода, которая не наносит вреда здоровью.  

 
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#экология #сероводород

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