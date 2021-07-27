сегодня, 12:48
Российские власти прокомментировали предложение Турции по Крыму
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что переговоры Турции c Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией.
О том, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой ТРСК в качестве независимого государства ранее заявил также профессор Хасан Унал.
Российский чиновник подчеркнул, что Хасан Унал не является официальным лицом — он лишь человек, выражающий свою точку зрения. Потому вопрос о сделке пока может обсуждать только теоретически.
"Разумеется, мы слышим эту позицию, но реагировать и отвечать можно только тогда, когда она исходит от официальных лиц Республики. Но очень хорошо, что такая тема в принципе начала появляться, признание Крыма составной частью России, разумеется, является крайне положительным для нас вариантом", — заметил политик.
Цеков добавил, что признание Крыма не произойдет сразу — отношение к нему будет меняться только постепенно. Мир, по его мнению, пока не способен понять, что международное право — это не только целостность государств, но и право людей на самоопределение.
"К сожалению, мир застрял на нерешенности территориальных вопросов, хотя незыблемость границ, очевидно, менее значима, чем право на самоопределение, — считает Цеков. — Но государства всегда признавали только тогда, когда это было выгодно, как в случае с Косово. И все же голоса за российский Крым появляются, и это уже радует".
Тем не менее, от подобной сделки Россия может понести и ряд потерь — в случае признания ТРСК отношения с Кипром неизбежно ухудшатся. Потому, как считает политик, такие решения нужно принимать взвешенно и осторожно.
"Неразрешенные территориальные вопросы должны решаться в комплексе мировым сообществом. И все же время для этого постепенно подходит", — подытожил российский политик.
Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, но это не должно оказывать влияния на ее отношения с Россией, - ранее заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.
"Западные страны, США и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы стремимся поддерживать отношения на хорошем уровне", — пояснил он.
Унал призвал РФ смириться с тем фактом, что Турция будет и дальше развивать связи с Украиной. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощи, - отмечает Лента.ру.
При этом то, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, может позволить стране стать посредником между двумя странами. "Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете", — ранее отметил профессор.