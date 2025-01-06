Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: Сочельник, не тяжёлый понедельник, секреты карьерного взлёта в 2025 году
Происшествия
884
сегодня, 09:38
3
На Соколе фура врезалась в надворные постройки
Никто не пострадал.
— Информация о ДТП на улице Сафонова в полицию не поступала, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
0
2
0
0
0
Комментарии (3)