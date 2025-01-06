На Соколе фура врезалась в надворные постройки

Никто не пострадал.

По сообщению очевидцев, в Липецке в районе дома №27 по улице Сафонова грузовик «DAF» с госномерами номерами Белгородской области не вписался в поворот и врезался в надворные постройки. Никто не пострадал. Со слов водителя фуры, он заблудился.— Информация о ДТП на улице Сафонова в полицию не поступала, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.