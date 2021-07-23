Количество районов, в которых за сутки выявили COVID-19, сократилось в два раза

Накануне коронавирус был зафиксирован в двух городах и 13-ти районах региона.

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 37 772 случая новой коронавирусной инфекции, 33 117 человек выздоровели, в том числе 227 человек за последние сутки, 3 583 — лечатся, 1072 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 070 человек, в том числе 12 за последние сутки.



В больницах находятся: 730 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 853 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 246 случаев инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 173, на втором месте в большим отрывом Липецкий район — 22, третье место заняли Елец и Добринский район — по 17, в Данковском районе — 9, в Лебедянском районе — 4, в Задонском район — 3, в Добровском районе — один заболевший.