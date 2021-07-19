31-летний туляк производил наркотики в строительном вагончике

Завершено расследование уголовного дела жителя Тульской области, организовавшего подпольное наркопроизводство оптовых партий синтетических наркотиков на территории Липецкой области

Следствием установлено, что 31–летний житель Тульской области работал на крупный межрегиональный интернет-магазин по сбыту наркотиков, в качестве так называемого «лаборанта». Наркотики он производил в специально оборудованном строительном вагончике. Оборот преступных доходов осуществлялся через криптовалютные операции (биткоин).Произведенные наркотики обвиняемый по указанию оператора интернет-магазина расфасовывал и раскладывал в тайниках–закладках на территории регионов Центрального федерального округа, в том числе в Липецкой области. При задержании у мужчины изъят мефедрон общей массой 1,6 кг, более 2 кг прекурсоров, реактивы и оборудование, предназначенные для производства наркотиков.«Ликвидация данной нарколаборатории существенным образом подорвала сырьевую подпитку деятельности Интернет-магазина не только на территории Липецкой, но и ряда других областей Центрального федерального округа», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.Обвиняемому вменено совершение преступлений, связанных с незаконным производством наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы, а также хранением прекурсоров, используемых для синтеза запрещенных веществ.Уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд.