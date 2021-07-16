Происшествия

8 минут назад

Бывший «сиделец» елецкой ИК-3 задержан за попытку переброса свертков с телефонами в колонию

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#переброс #УФСИН
Бывший «сиделец» елецкой ИК-3 задержан за попытку переброса свертков с телефонами в колонию

О готовящемся перебросе узнали оперативники и задержали гражданина

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №3 после отработки информации о готовящейся доставке в колонию партии мобильных телефонов, задержали  на прилегающей к учреждению территории, при попытке осуществления переброса,  задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин, отбывавший наказание в ИК-3 УФСИН России по Липецкой области.

В ходе личного досмотра у злоумышленника были обнаружены и изъяты 3 свертка, в которых находилось 8 мобильных телефонов. 

В  отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

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#переброс #УФСИН

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