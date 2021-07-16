Бывший «сиделец» елецкой ИК-3 задержан за попытку переброса свертков с телефонами в колонию

О готовящемся перебросе узнали оперативники и задержали гражданина

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №3 после отработки информации о готовящейся доставке в колонию партии мобильных телефонов, задержали на прилегающей к учреждению территории, при попытке осуществления переброса, задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин, отбывавший наказание в ИК-3 УФСИН России по Липецкой области.



В ходе личного досмотра у злоумышленника были обнаружены и изъяты 3 свертка, в которых находилось 8 мобильных телефонов.



В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.



