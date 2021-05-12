Спорт

25 минут назад

Молодой кикбоксёр из Липецка выиграл чемпионат России и попал в сборную

1 145
#Кикбоксинг #Мамедов #Кызым #Ильковский
1

А вот знаменитая Наталья Юрченко на этот раз довольствовалась «бронзой».

Загрузка плеера
19-летний липецкий кикбоксёр Рауф Мамедов добился очередного важного успеха в своей карьере. В Челябинске Рауф впервые выступил во взрослом чемпионате России и с ходу завоевал «серебряную» медаль в весовой категории до 71 кг.

Ранее мы писали об уникальном достижении бойца, который выиграл взрослые чемпионаты ЦФО по всем трём (!) разделам кикбоксинга. 

Соответственно Рауф имел право и в трёх финальных турнирах чемпионата страны, но для молодого бойца это запредельная нагрузка, поэтому они с тренером Евгением Кызымом решили остановиться на главном турнире по самому жёсткому разделу – фулл-контакт с лоу-киком, где бои ведутся в полный контакт, да к тому же с использованием ударов ногами по голеням и бёдрам противника (так называемые лоу-кики). 

Как рассказал GOROD48 Евгений Кызым, в весовой категории Рауфа бились 20 человек – конкуренция была сумасшедшей.

Первый поединок наш земляк выиграл у мастера спорта Алибека Курбанова из Дагастана единогласным решением судей. В дальнейшем Мамедову пришлось и с остальными соперниками проводить полные три раунда по две минуты, но побеждал липчанин всегда единогласным судейским решением. Так он прошёл мастеров спорта Павла Гаврилова из Волгограда и Андрея Скороходова из Томска. 

В финале нашего земляка ждал ещё один мастер Михаил Иванов из Якутии. Этот бой вышел самым сложным. Один из судей даже отдал победу Рауфу, но остальные его сопернику. 
- В первых двух раундах наш боец имел преимущество, - считает Евгений Кызым, - Но третий раунд провёл неуверенно. Возможно, сказалось давление из-за близости победы: парень ещё молодой.

WhatsApp Image 2021-05-12 at 16.58.36.jpeg

Рауф Мамедов на второй ступеньке пьедестала. Евгений Кызым – крайний слева

Тем не менее, 2-е место для новичка взрослых соревнований – несомненная удача. Тем более, что она открыла для Мамедова двери в сборную России, теперь – во взрослую. 

- Он в сборной страны с 14-ти лет, - продолжает Кызым, - Входил в юношеский, затем юниорский составы. Пока Рауф «второй номер» взрослой сборной вслед за чемпионом страны Ивановым, которого и планируют в октябре делегировать от России на чемпионат мира в Италию. Но нашего бойца тоже пригласили на сборы с командой, а там тренеры в итоге могут отдать предпочтение и Мамедову, если он себя ярко проявит. Сейчас немного передохнём и будем готовиться к этим важным сборам. 

Добавим, что Рауф Мамедов занимается кикбоксингом с детства, начинал у Сергея Калымыкова, затем перешёл к Евгению Кызыму. Выступает под эгидой федерации кикбоксинга Липецкой области и областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ОК ДЮСШ). 
Ещё один представитель нашего региона Сергей Ильковский поднялся на высшую ступень в России в весовой категории до 63,5 кг, правда – пока среди юношей до 16 лет. Он тоже провёл три боя и все выиграл. 

WhatsApp Image 2021-05-12 at 16.58.53.jpeg

Сергей Ильковский на верхней ступени

А вот знаменитая Наталья Юрченко на этот раз не смогла выиграть титул чемпионки страны. В весовой категории до 70 кг у женщин она один бой выиграла, второй проиграла и в итоге заняла 3-е место. С одной стороны – попала в призёры, но с другой в её весе выступали всего 6 спортсменок. 

1 145
#Кикбоксинг #Мамедов #Кызым #Ильковский
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Молодец!

17 минут назад
Поздравляем! Успехов!
ответить

Еще в рубрике

32-летний экс-защитник ХК «Липецк» умер из-за осложнений от COVID-19
#Хоккей #ХК «Липецк» #коронавирус
13
32-летний экс-защитник ХК «Липецк» умер из-за осложнений от COVID-19

вчера, 19:37

Спорт
«Битвы лидеров» не вышло: «Металлург» выиграл в Раменском «на классе»
#футбол #«Металлург» #ФНЛ
6
«Битвы лидеров» не вышло: «Металлург» выиграл в Раменском «на классе»

10.05.2021 19:52

Спорт
Не злите липецкого строителя: после четвертьфинала ДСК всем соперникам забрасывал по 9 шайб
#Хоккей #Ночная лига #Фестиваль в Сочи
6
Не злите липецкого строителя: после четвертьфинала ДСК всем соперникам забрасывал по 9 шайб

10.05.2021 16:31

Спорт
Во время матча «Ельца» по полю свободно бегал болельщик
#футбол #ФК «Елец»
2
Во время матча «Ельца» по полю свободно бегал болельщик

10.05.2021 15:23

Спорт
Парни, а вам слабо? Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу
#бокс #Диана Сиктус
26
Парни, а вам слабо? Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу

10.05.2021 13:30

Спорт
Шоу с переодеванием не помогло молодым липецким футболистам
#Футбол #«Металлург-М» #СФФ «Центр»
6
Шоу с переодеванием не помогло молодым липецким футболистам

09.05.2021 23:26

Спорт