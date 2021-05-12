Спорт
25 минут назад
Молодой кикбоксёр из Липецка выиграл чемпионат России и попал в сборную
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А вот знаменитая Наталья Юрченко на этот раз довольствовалась «бронзой».
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19-летний липецкий кикбоксёр Рауф Мамедов добился очередного важного успеха в своей карьере. В Челябинске Рауф впервые выступил во взрослом чемпионате России и с ходу завоевал «серебряную» медаль в весовой категории до 71 кг.
Ранее мы писали об уникальном достижении бойца, который выиграл взрослые чемпионаты ЦФО по всем трём (!) разделам кикбоксинга.
Соответственно Рауф имел право и в трёх финальных турнирах чемпионата страны, но для молодого бойца это запредельная нагрузка, поэтому они с тренером Евгением Кызымом решили остановиться на главном турнире по самому жёсткому разделу – фулл-контакт с лоу-киком, где бои ведутся в полный контакт, да к тому же с использованием ударов ногами по голеням и бёдрам противника (так называемые лоу-кики).
Как рассказал GOROD48 Евгений Кызым, в весовой категории Рауфа бились 20 человек – конкуренция была сумасшедшей.
Первый поединок наш земляк выиграл у мастера спорта Алибека Курбанова из Дагастана единогласным решением судей. В дальнейшем Мамедову пришлось и с остальными соперниками проводить полные три раунда по две минуты, но побеждал липчанин всегда единогласным судейским решением. Так он прошёл мастеров спорта Павла Гаврилова из Волгограда и Андрея Скороходова из Томска.
В финале нашего земляка ждал ещё один мастер Михаил Иванов из Якутии. Этот бой вышел самым сложным. Один из судей даже отдал победу Рауфу, но остальные его сопернику.
- В первых двух раундах наш боец имел преимущество, - считает Евгений Кызым, - Но третий раунд провёл неуверенно. Возможно, сказалось давление из-за близости победы: парень ещё молодой.
Рауф Мамедов на второй ступеньке пьедестала. Евгений Кызым – крайний слева
Тем не менее, 2-е место для новичка взрослых соревнований – несомненная удача. Тем более, что она открыла для Мамедова двери в сборную России, теперь – во взрослую.
- Он в сборной страны с 14-ти лет, - продолжает Кызым, - Входил в юношеский, затем юниорский составы. Пока Рауф «второй номер» взрослой сборной вслед за чемпионом страны Ивановым, которого и планируют в октябре делегировать от России на чемпионат мира в Италию. Но нашего бойца тоже пригласили на сборы с командой, а там тренеры в итоге могут отдать предпочтение и Мамедову, если он себя ярко проявит. Сейчас немного передохнём и будем готовиться к этим важным сборам.
Добавим, что Рауф Мамедов занимается кикбоксингом с детства, начинал у Сергея Калымыкова, затем перешёл к Евгению Кызыму. Выступает под эгидой федерации кикбоксинга Липецкой области и областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ОК ДЮСШ).
Ещё один представитель нашего региона Сергей Ильковский поднялся на высшую ступень в России в весовой категории до 63,5 кг, правда – пока среди юношей до 16 лет. Он тоже провёл три боя и все выиграл.
Сергей Ильковский на верхней ступени
А вот знаменитая Наталья Юрченко на этот раз не смогла выиграть титул чемпионки страны. В весовой категории до 70 кг у женщин она один бой выиграла, второй проиграла и в итоге заняла 3-е место. С одной стороны – попала в призёры, но с другой в её весе выступали всего 6 спортсменок.
Ранее мы писали об уникальном достижении бойца, который выиграл взрослые чемпионаты ЦФО по всем трём (!) разделам кикбоксинга.
Соответственно Рауф имел право и в трёх финальных турнирах чемпионата страны, но для молодого бойца это запредельная нагрузка, поэтому они с тренером Евгением Кызымом решили остановиться на главном турнире по самому жёсткому разделу – фулл-контакт с лоу-киком, где бои ведутся в полный контакт, да к тому же с использованием ударов ногами по голеням и бёдрам противника (так называемые лоу-кики).
Как рассказал GOROD48 Евгений Кызым, в весовой категории Рауфа бились 20 человек – конкуренция была сумасшедшей.
Первый поединок наш земляк выиграл у мастера спорта Алибека Курбанова из Дагастана единогласным решением судей. В дальнейшем Мамедову пришлось и с остальными соперниками проводить полные три раунда по две минуты, но побеждал липчанин всегда единогласным судейским решением. Так он прошёл мастеров спорта Павла Гаврилова из Волгограда и Андрея Скороходова из Томска.
В финале нашего земляка ждал ещё один мастер Михаил Иванов из Якутии. Этот бой вышел самым сложным. Один из судей даже отдал победу Рауфу, но остальные его сопернику.
- В первых двух раундах наш боец имел преимущество, - считает Евгений Кызым, - Но третий раунд провёл неуверенно. Возможно, сказалось давление из-за близости победы: парень ещё молодой.
Рауф Мамедов на второй ступеньке пьедестала. Евгений Кызым – крайний слева
Тем не менее, 2-е место для новичка взрослых соревнований – несомненная удача. Тем более, что она открыла для Мамедова двери в сборную России, теперь – во взрослую.
- Он в сборной страны с 14-ти лет, - продолжает Кызым, - Входил в юношеский, затем юниорский составы. Пока Рауф «второй номер» взрослой сборной вслед за чемпионом страны Ивановым, которого и планируют в октябре делегировать от России на чемпионат мира в Италию. Но нашего бойца тоже пригласили на сборы с командой, а там тренеры в итоге могут отдать предпочтение и Мамедову, если он себя ярко проявит. Сейчас немного передохнём и будем готовиться к этим важным сборам.
Добавим, что Рауф Мамедов занимается кикбоксингом с детства, начинал у Сергея Калымыкова, затем перешёл к Евгению Кызыму. Выступает под эгидой федерации кикбоксинга Липецкой области и областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ОК ДЮСШ).
Ещё один представитель нашего региона Сергей Ильковский поднялся на высшую ступень в России в весовой категории до 63,5 кг, правда – пока среди юношей до 16 лет. Он тоже провёл три боя и все выиграл.
Сергей Ильковский на верхней ступени
А вот знаменитая Наталья Юрченко на этот раз не смогла выиграть титул чемпионки страны. В весовой категории до 70 кг у женщин она один бой выиграла, второй проиграла и в итоге заняла 3-е место. С одной стороны – попала в призёры, но с другой в её весе выступали всего 6 спортсменок.
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Молодец!