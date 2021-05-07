Коронавирус
51 минуту назад
За сутки в Липецкой области подтвержден 61 случай коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли
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Выздоровели 30 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 61 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 7 мая 2020 года за сутки зафиксировали 47 случаев COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 30 274 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 27 273 человека, умерли — 673 человека. По данным оперштаба на 6 мая, в регионе умерли 672 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 8 386 случаев коронавирусной инфекции, 376 человек умерли, 8 022 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 4 863 514 случаев коронавирусной инфекции, 4 480 360 человек выздоровели, 112 622 человека от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 30 274 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 27 273 человека, умерли — 673 человека. По данным оперштаба на 6 мая, в регионе умерли 672 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 8 386 случаев коронавирусной инфекции, 376 человек умерли, 8 022 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 4 863 514 случаев коронавирусной инфекции, 4 480 360 человек выздоровели, 112 622 человека от COVID-19 умерли.
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Ковид