Коронавирус

51 минуту назад

За сутки в Липецкой области подтвержден 61 случай коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтвержден 61 случай коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

Выздоровели 30 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 61 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 7 мая 2020 года за сутки зафиксировали 47 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 30 274 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 27 273 человека, умерли — 673 человека. По данным оперштаба на 6 мая, в регионе умерли 672 человека.

За минувшие сутки в России подтверждены 8 386 случаев коронавирусной инфекции, 376 человек умерли, 8 022 человека выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 4 863 514 случаев коронавирусной инфекции, 4 480 360 человек выздоровели, 112 622 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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Ковид

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