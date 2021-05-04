В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется на западной периферии антициклона – погода ожидается ветреной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 мая – 9-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы, 6 и 7 мая – 12-14 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем будет от +15 до +20 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.



День 5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза.



