Новолипчане очистили Липецк от тонны мусора

Самые результативные команды плоггинг-забега наградили призами на торжественной церемонии.



Утром 24 апреля, в день Всероссийского субботника, большинство липчан проснулись, посмотрели на дождь и непогоду за окном и остались дома. Большинство, но не новолипчане – люди со стальным характером. Они вышли на плоггинг-забеги, чтобы сделать Липецк чище. На полезную для природы пробежку вышли около 200 человек. За 90 минут акции новолипчане собрали больше тонны мусора.Большой плоггинг-забег НЛМК организовал при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Сегодня в парке Металлургов награждали участников забега.- НЛМК активно внедряет самые современные технологии, чтобы сократить воздействие на окружающую среду. Это сотни программ и сотни миллионов рублей. Причем, не только на производстве. Отдельные направления – проекты по раздельному сбору мусора. Делать мир вокруг лучше – это просто, главное начать с себя. Наша компания, НЛМК, признанный лидер в промышленности и экологической ответственности. Это достигается не только масштабными инвестициями, но и ответственным отношением к природе. Экологические акции могут быть любыми по формату и количеству участников, но их цементирует неравнодушный участник. Это про вас! Это вам не помешала непогода. Забег длился всего 90 минут, это не так много, но за это время мы с вами собрали более тонны мусора, - зачитала участникам забега приветствие управляющего директора НЛМК Татьяны Аверченковой директор дирекции НЛМК по связи с государственными органами Марина Иванова.В плоггинг-забеге больше всего мусора собрала команда, очищавшая район МЖК. Участники команды-победительницы получили призы, среди которых – пригласительные билеты на рок-фестиваль «Fox Rock Fest». Победителей приветствовал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.- Вы провели оригинальное мероприятие, в котором сочеталось приятное и полезное. Это очень здорово, когда с хорошим настроением люди решают серьезные задачи – благоустраивают родной город. НЛМК является флагманом в этих вопросах. В 2020 году предприятие вложило около 60 млрд рублей в обновление производственных мощностей и теперь они полностью соответствуют международным экологическим требованиям. Еще два миллиарда рублей предприятие направило на создание непосредственно объектов экологии. Вровень со всем этим идет и плоггинг-забег. Это было очень красиво и очень здорово! – отметил Михаил Тарасенко. - Я полностью согласен с тем, что завтра этот проект станет повсеместным.На церемонию награждения отличившихся в плоггинг-забеге в Липецк прибыл исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.- Плоггинг-забеги для России и Липецка – новое явление. Я очень рад, что это движение развивается в Липецке. Плоггинг – это сочетание спорта и красоты. Когда за тобой, бросившим мусор на улице, убирает позитивный участник плоггинг-забега, тебе становится стыдно, и ты больше мусорить не будешь, - рассказал о философии проекта Руслан Губайдуллин.- Мы шаг за шагом становимся чище и цивилизованнее. И Липецкая область оказалась в числе передовиков. Согласно последним данным рейтинга покрытия раздельным сбором субъектов России Липецкая область вошла в топ-15 регионов.