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Медведев заявил о вероятности плавного введения 4-дневной рабочей недели

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#Медведев #рабочая неделя

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что со временем в трудовое законодательство России можно внести изменения, позволяющие вводить четырехдневную рабочую неделю.

Движение в сторону четырехдневной рабочей недели должно быть постепенным и основываться на экономической логике, - заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира VKLive, отвечая 28 апреля на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте".

"Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", - отметил Медведев.

"Но история развития человечества за последние несколько столетий свидетельствует о том, что количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается. И мне кажется, что для человечества это в общем неплохо", - заключил Дмитрий Медведев.

Зампредседателя Совета безопасности РФ пояснил, что в советские времена по сути была шестидневная рабочая неделя. По его словам, меняется производительность труда, происходит не только роботизация жизни, но и изменение социального, экономического уклада, и количества свободного времени у человека должно быть больше, - передает РИА Новости.
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#Медведев #рабочая неделя

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