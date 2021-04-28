сегодня, 16:17
Медведев заявил о вероятности плавного введения 4-дневной рабочей недели
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что со временем в трудовое законодательство России можно внести изменения, позволяющие вводить четырехдневную рабочую неделю.
"Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", - отметил Медведев.
"Но история развития человечества за последние несколько столетий свидетельствует о том, что количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается. И мне кажется, что для человечества это в общем неплохо", - заключил Дмитрий Медведев.
Зампредседателя Совета безопасности РФ пояснил, что в советские времена по сути была шестидневная рабочая неделя. По его словам, меняется производительность труда, происходит не только роботизация жизни, но и изменение социального, экономического уклада, и количества свободного времени у человека должно быть больше, - передает РИА Новости.