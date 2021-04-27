Общество

58 минут назад

У автовокзала не работают светофоры

4 319
#светофор
У автовокзала не работают светофоры
Сегодня у остановки «Автовокзал» перестали работать два пешеходных и два транспортных светофора. 

- Сотрудники «Липецкгорсвета» выясняют причины отключения. По их словам, если поломка не серьёзная, то работу светофоров удастся восстановить уже к вечеру, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.


4 319
#светофор

Комментарии (4)

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Как же жить дальше?

1 минуту назад
Светофор сгорел.
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МестныйЯ

12 минут назад
Не долго музыка играла, сгорел китайский светофор. Откатов было очень мало, опять за все расплатится народ.
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Ха ха

48 минут назад
Лучший способ перенастройки светофоров - их отключение
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Вывод.

48 минут назад
Бобрики-вандалы китайский кабель погрызли. Или так долго китайские НОН-ХАУ не работают.
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