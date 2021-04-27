Общество
58 минут назад
У автовокзала не работают светофоры
Сегодня у остановки «Автовокзал» перестали работать два пешеходных и два транспортных светофора.
- Сотрудники «Липецкгорсвета» выясняют причины отключения. По их словам, если поломка не серьёзная, то работу светофоров удастся восстановить уже к вечеру, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
- Сотрудники «Липецкгорсвета» выясняют причины отключения. По их словам, если поломка не серьёзная, то работу светофоров удастся восстановить уже к вечеру, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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