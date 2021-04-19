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Разбойник с ножом забрался в дом пожилой женщины
18 апреля в селе Кривополянье Чаплыгинского района было совершено разбойное нападение на 85-летнюю женщину. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 46-летнего односельчанина пенсионерки.
- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении разбоя - ранее судимого 46-летнего местного жителя. Похищенные деньги изъяты и возвращены владелице, - рассказали управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
Парашный дед