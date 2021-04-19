Происшествия

сегодня, 13:31

Разбойник с ножом забрался в дом пожилой женщины

1 702
#разбой
Разбойник с ножом забрался в дом пожилой женщины

18 апреля в селе Кривополянье Чаплыгинского района было совершено разбойное нападение на 85-летнюю женщину. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 46-летнего односельчанина пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступник выбил окно и залез в дом женщины. Угрожая ножом, он отнял у пенсионерки 2000 рублей.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении разбоя - ранее судимого 46-летнего местного жителя. Похищенные деньги изъяты и возвращены владелице, - рассказали управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
1 702
#разбой

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Парашный дед

44 минуты назад
Повезло бапке. Прирезать мог как поросенка.
ответить

Еще в рубрике

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пациента ковидного госпиталя
#самоубийство
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пациента ковидного госпиталя

10 минут назад

Происшествия
Полицейские просят откликнуться свидетелей наезда на женщину
#авария #ДТП
Полицейские просят откликнуться свидетелей наезда на женщину

49 минут назад

Происшествия
Пациент ковидного госпиталя выпал из окна
#самоубийство
27
Пациент ковидного госпиталя выпал из окна

сегодня, 12:37

Происшествия
Полиция проведёт проверку по инциденту в парке Победы
#хулиганство
9
Полиция проведёт проверку по инциденту в парке Победы

сегодня, 11:41

Происшествия
На трассе «Дон» 30-летний мотоциклист врезался в ограждение и погиб
#авария #ДТП
6
На трассе «Дон» 30-летний мотоциклист врезался в ограждение и погиб

сегодня, 10:00

Происшествия
ДТП на Кольцевой попало на видео
#ДТП
22
ДТП на Кольцевой попало на видео

сегодня, 09:43

Происшествия