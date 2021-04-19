Разбойник с ножом забрался в дом пожилой женщины

18 апреля в селе Кривополянье Чаплыгинского района было совершено разбойное нападение на 85-летнюю женщину. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 46-летнего односельчанина пенсионерки.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступник выбил окно и залез в дом женщины. Угрожая ножом, он отнял у пенсионерки 2000 рублей.



- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении разбоя - ранее судимого 46-летнего местного жителя. Похищенные деньги изъяты и возвращены владелице, - рассказали управлении МВД.



Возбуждено уголовное дело о разбое. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

