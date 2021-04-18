За месяц в отношении 44-летнего водителя возбудили три уголовных дела за пьяную езду

16 апреля 44-летний житель Ельца стал фигурантом третьего уголовного дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, за месяц ельчанин четыре раза попадался полицейским пьяным за рулем.

Ночью 21 марта в Ельце наряд ГИБДД остановил автомобиль ельчанина на улице Кротевича. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался.



- Водителя доставили в дежурную часть полиции Ельца, где выяснилось, что 10 марта за отказ от медосвительствования его арестовали на 10 суток и возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). 12 апреля полицейские вновь задержали его за пьяную езду, после чего в отношении ельчанина возбудили ещё одно уголовное дело по аналогичной статье. Однако 14 апреля водитель опять сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. 16 апреля в отношении мужчины возбуждено третье уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, - рассказали в областном управлении МВД.



Согласно действующему законодательству максимальная санкция статьи 264.1 предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

