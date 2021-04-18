Происшествия

сегодня, 09:18

За месяц в отношении 44-летнего водителя возбудили три уголовных дела за пьяную езду

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#правила дорожного движения
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За месяц в отношении 44-летнего водителя возбудили три уголовных дела за пьяную езду

16 апреля 44-летний житель Ельца стал фигурантом третьего уголовного дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, за месяц ельчанин четыре раза попадался полицейским пьяным за рулем.

Ночью 21 марта в Ельце наряд ГИБДД остановил автомобиль ельчанина на улице Кротевича. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался.

- Водителя доставили в дежурную часть полиции Ельца, где выяснилось, что 10 марта за отказ от медосвительствования его арестовали на 10 суток и возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). 12 апреля полицейские вновь задержали его за пьяную езду, после чего в отношении ельчанина возбудили ещё одно уголовное дело по аналогичной статье. Однако 14 апреля водитель опять сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. 16 апреля в отношении мужчины возбуждено третье уголовное дело  по ст. 264.1 УК РФ, - рассказали в областном управлении МВД.

Согласно действующему законодательству максимальная санкция статьи 264.1 предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
8 1112
#правила дорожного движения
1

Комментарии (8)

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Хитрый мужик ,

15 минут назад
пластиковый стаканчик не бросал в полицейских ,а то получил бы тогда 6 лет !
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Леха

29 минут назад
Надо лишать прав пожизненно, таких водителей!!!
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Дмитрий

42 минуты назад
Пора наводить порядок в стране
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ё

55 минут назад
С таким счастьем — и на свободе...
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Я

56 минут назад
Трезвым страшно за руль садиться)))
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Лавочница

сегодня, 09:46
Хоть суди, хоть не суди... какой русский без пьяной езды? Да разве ж это жизнь?
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Его только так можно научить.

сегодня, 09:44
А машину не пробовали изять на полгода или на год?
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12

сегодня, 09:41
4 раза пьяным попался за рулем. Интересно кому? И почему сразу при 1 не отобрать права.
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