В Липецкой области стихнет ветер и до +16

Ожидаются небольшие дожди.

В ближайшие сутки с приближением к Липецкой области циклона с запада ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов.



18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 9 градусов мороза.