В России

46 минут назад

Россияне назвали комфортную сумму сбережений

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#средства населения
Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни — в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, сообщают «Известия»

Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно. 

При этом в топ-5 городов, где люди чаще всего делают накопления, Москва не вошла — большинство «сберегателей» проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове. 

Россиян также просили ответить на вопросы: «Как часто вы делаете накопления?» и «На какие цели вы откладываете?». Почти 40% респондентов рассказали, что сберегают постоянно или время от времени. В среднем такие россияне откладывают по 19,8% своего дохода. Мужчины отправляют в резерв 16% доходов, женщины — 24%, причем делают это в 1,2 раза чаще. Наиболее склонными к бережливости оказались люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%), в то время как лишь 28% молодежи признались в наличии накоплений. 

Исследование проводилось в марте–апреле 2021 года в 37 российс
113
#средства населения

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