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48 минут назад
США вводят санкции против РФ и высылают 10 российских дипломатов
Американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за "вредоносной внешней деятельности", - говорится на сайте Белого дома.
Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, "осуществляющих попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года".
Кроме этого, США высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
После 14 июня американским компаниям запрещается напрямую приобретать на первичном рынке новые российские гособлигации, выпущенные Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния России.
Ограничения вводятся также против 6 российских технологических компаний, которые "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".
Санкции вводятся также против 4 новостных сайтов — InfoRos, NewsFront, SouthFront, Фонда стратегической культуры, — обвиняемых в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и Службой внешней разведки России.
В числе технологических компаний, попавших под санкции, — Военный инновационный технополис "ЭРА", "Пасит", "НеоБИТ", НИУ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики", Advanced System Technology (AO AST), а также Positive Technologies, входящая в список самых дорогих компаний рунета по версии Forbes, - передает "Дождь".
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.
В Кремле после этого заявили, что осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления, при этом добавили, что обсуждаемые санкции не повлияют на возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, "осуществляющих попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года".
Кроме этого, США высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
После 14 июня американским компаниям запрещается напрямую приобретать на первичном рынке новые российские гособлигации, выпущенные Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния России.
Ограничения вводятся также против 6 российских технологических компаний, которые "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".
Санкции вводятся также против 4 новостных сайтов — InfoRos, NewsFront, SouthFront, Фонда стратегической культуры, — обвиняемых в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и Службой внешней разведки России.
В числе технологических компаний, попавших под санкции, — Военный инновационный технополис "ЭРА", "Пасит", "НеоБИТ", НИУ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики", Advanced System Technology (AO AST), а также Positive Technologies, входящая в список самых дорогих компаний рунета по версии Forbes, - передает "Дождь".
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.
В Кремле после этого заявили, что осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления, при этом добавили, что обсуждаемые санкции не повлияют на возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.