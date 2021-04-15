В мире

48 минут назад

США вводят санкции против РФ и высылают 10 российских дипломатов

91
#санкции #Байден #США #выборы

Американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за "вредоносной внешней деятельности", - говорится на сайте Белого дома.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, "осуществляющих попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года".

Кроме этого, США высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

После 14 июня американским компаниям запрещается напрямую приобретать на первичном рынке новые российские гособлигации, выпущенные Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния России.

Ограничения вводятся также против 6 российских технологических компаний, которые "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".

Санкции вводятся также против 4 новостных сайтов — InfoRos, NewsFront, SouthFront, Фонда стратегической культуры, — обвиняемых в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и Службой внешней разведки России.

В числе технологических компаний, попавших под санкции, — Военный инновационный технополис "ЭРА", "Пасит", "НеоБИТ", НИУ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики", Advanced System Technology (AO AST), а также Positive Technologies, входящая в список самых дорогих компаний рунета по версии Forbes, - передает "Дождь".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.

В Кремле после этого заявили, что осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления, при этом добавили, что обсуждаемые санкции не повлияют на возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
91
#санкции #Байден #США #выборы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ
#Украина #ФРГ #ядерный статус
Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ

53 минуты назад

В мире
Иностранные СМИ сообщают о новых антироссийских санкциях США
#санкции #США
Иностранные СМИ сообщают о новых антироссийских санкциях США

сегодня, 12:38

В мире
В Литве пенсионер умер после прививки от COVID
В Литве пенсионер умер после прививки от COVID

вчера, 12:46

В мире
Перекрывшее Суэцкий канал судно арестовали до выплаты $900 млн
#Ever Given #Суэцкий канал
Перекрывшее Суэцкий канал судно арестовали до выплаты $900 млн

13.04.2021 16:21

В мире
Иран заявил о причастности Израиля к атаке на ядерный объект в Натанзе
#авария на ядерном объекте #Натанзе #Израиль
Иран заявил о причастности Израиля к атаке на ядерный объект в Натанзе

12.04.2021 13:31

В мире
Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку данных по делу о крушении Боинга MH17 на Украине
#крушение Боинга #MH17 #Украина
Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку данных по делу о крушении Боинга MH17 на Украине

12.04.2021 12:25

В мире