57 минут назад
Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ
Андрей Мельник призвал западные страны поддержать Украину не только словами солидарности, но и современными вооружениями, а также принять в НАТО.
"Ситуация катастрофическая. Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", — заявил дипломат. По его словам, Украине нужны от Запада не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.
"Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остаётся единственный вариант: вооружиться, и возможно, подумать и о ядерном статусе", — убежден Андрей Мельник.
Украинский посол также отметил необходимость укрепления украинской армии, - передает RT.
После интервью посол опубликовал в Twitter сообщение с основными тезисами своей речи, но о ядерном оружии не упомянул, - передает РБК. "Одними заявлениями о солидарности нам не прикрыться от [российских] ракет!", — написал Мельник и добавил, что "призвал Берлин немедленно предоставить Киеву современное вооружение и принять Украину в НАТО, чтобы предотвратить новую агрессию России".