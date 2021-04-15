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57 минут назад

Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ

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#Украина #ФРГ #ядерный статус

Андрей Мельник призвал западные страны поддержать Украину не только словами солидарности, но и современными вооружениями, а также принять в НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с Deutschlandfunk высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может "снова подумать о ядерном статусе".

"Ситуация катастрофическая. Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", — заявил дипломат. По его словам, Украине нужны от Запада не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.

"Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остаётся единственный вариант: вооружиться, и возможно, подумать и о ядерном статусе", — убежден Андрей Мельник.

Украинский посол также отметил необходимость укрепления украинской армии, - передает RT.

После интервью посол опубликовал в Twitter сообщение с основными тезисами своей речи, но о ядерном оружии не упомянул, - передает РБК. "Одними заявлениями о солидарности нам не прикрыться от [российских] ракет!", — написал Мельник и добавил, что "призвал Берлин немедленно предоставить Киеву современное вооружение и принять Украину в НАТО, чтобы предотвратить новую агрессию России".
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#Украина #ФРГ #ядерный статус

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