«Квадра» вернет деньги жильцам неотапливаемого дома

Перерасчет выполнят в апреле.

Как ранее сообщал GOROD48, ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» было выдано предупреждение «Липецкая генерация» в добровольном порядке устранить последствия действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания выставила счет за услугу, которую невозможно было оказать.



- В рамках исполнения предупреждения «Липецкая генерация» уведомила антимонопольный орган, что перерасчет размера платы за отопление за октябрь 2020 года жильцам дома будет осуществлен и указан в платежных документах за апрель 2021 года, - сообщает УФАС по Липецкой области.



Напомним, «Квадра» взяла с липчан деньги за отсутствие отопления. Ранее в УФАС поступила жалоба жильцов дома №9а на улице МПС в Липецке. Они получили счета при отсутствии оказанной услуги. Жильцам выставили счета за отопление в октябре 2020 года, при этом дом фактически был не отапливаем.