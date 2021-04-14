Общество

57 минут назад

«Квадра» вернет деньги жильцам неотапливаемого дома

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#отопление
«Квадра» вернет деньги жильцам неотапливаемого дома

Перерасчет выполнят в апреле.

Как ранее сообщал GOROD48, ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» было выдано предупреждение «Липецкая генерация» в добровольном порядке устранить последствия действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания выставила счет за услугу, которую невозможно было оказать.

- В рамках исполнения предупреждения «Липецкая генерация» уведомила антимонопольный орган, что перерасчет размера платы за отопление за октябрь 2020 года жильцам дома будет осуществлен и указан в платежных документах за апрель 2021 года, - сообщает УФАС по Липецкой области.

Напомним, «Квадра» взяла с липчан деньги за отсутствие отопления. Ранее в УФАС поступила жалоба жильцов дома №9а на улице МПС в Липецке. Они получили счета при отсутствии оказанной услуги. Жильцам выставили счета за отопление в октябре 2020 года, при этом дом фактически был не отапливаем.
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#отопление

Комментарии (1)

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Гость

12 минут назад
Квадра на деньгах жильцов за пол года заработала бабло, а теперь вернет. А почему только возврат, а где штрафные санкции? Сколько им с рук будет все сходить
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