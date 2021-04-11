Происшествия

6 минут назад

«Приора» не уступила дорогу трамваю на проспекте 60 лет СССР

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#ДТП #трамвай
«Приора» не уступила дорогу трамваю на проспекте 60 лет СССР

Очевидцы рассказывают, что водитель не заметил приближающийся вагон.

Вечером 11 апреля в районе гипермаркета «Линия» в Липецке произошло ДТП с участием «Лады Приоры» и трамвая.

По словам очевидцев, столкновение произошло в тот момент, когда машина выезжала с парковки. Водитель не заметил приближающийся вагон трамвая.

На месте работают сотрудники ДПС. По предварительной информации, ДТП обошлось без пострадавших.

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#ДТП #трамвай

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