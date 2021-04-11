«Приора» не уступила дорогу трамваю на проспекте 60 лет СССР

Очевидцы рассказывают, что водитель не заметил приближающийся вагон.

Вечером 11 апреля в районе гипермаркета «Линия» в Липецке произошло ДТП с участием «Лады Приоры» и трамвая.По словам очевидцев, столкновение произошло в тот момент, когда машина выезжала с парковки. Водитель не заметил приближающийся вагон трамвая.На месте работают сотрудники ДПС. По предварительной информации, ДТП обошлось без пострадавших.