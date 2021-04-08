Спорт

58 минут назад

Судебный пристав из Липецка побила двух коллег

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#Комплексное единоборство #рукопашный бой
Судебный пристав из Липецка побила двух коллег

Липчанка выиграла чемпионат по комплексному единоборству и выполнила норматив мастера спорта. 

Анна Михайлова из Липецка стала победительницей чемпионата России среди судебных приставов по комплексному единоборству, которое завершилось в Туапсе.

Липчанка выиграла два боя в весовой категории до 80 кг и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Но главным итогом соревнования для сотрудницы УФССП по Липецкой области стало выполнение норматива мастера спорта.

Михайлова до этого уже являлась мастером спорта, но по другому виду единоборств – рукопашному бою. Теперь же она пополнила редкую когорту спортсменов, у которых высокий титул есть сразу по двум боевым дисциплинам.

Комплексное единоборство – это вид, похожий на традиционную «рукопашку», специально разработанный и принятый на вооружение в службе судебных приставов.

Анна Михайлова в свободное от основной работы время тренируется в Школе Игоря Вортынцева и сама успевает вести занятия в качестве тренера – с младшими ребятишками от 8 до 12 лет. 

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#Комплексное единоборство #рукопашный бой

Комментарии (1)

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100 кг

47 минут назад
ну понятно, сама придумала вид единоборства, сама же в нем и все места заняла....
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