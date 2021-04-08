Виновник массового ДТП в «Университетском» отказался от медосвидетельствования

В аварии повреждены пять автомобилей.

Виновник массового ДТП в микрорайоне «Университетский» в Липецке отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



- ДТП произошло около трех часов утра 8 апреля, - рассказали в пресс-службе. – Водитель «Шевроле Круз» допустил столкновение с пятью автомобилями. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Проверка по факту ДТП продолжается.



Напомним, что жители микрорайона «Университетский» услышали ночью сработавшую сигнализации сразу нескольких автомобилей. Утром на улице Бехтеева напротив детского сада стояли четыре машины с характерными следами ДТП, которые привлекли внимание прохожих.

