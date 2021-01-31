Общество

сегодня, 11:39

Из-за погодных условий нарушено энергоснабжение нескольких улиц в Сселках

10 613
#отключения
1
Из-за погодных условий нарушено энергоснабжение нескольких улиц в Сселках
В селе Сселки прекращено электроснабжение улиц Советской, Набережной, Учительской, Гагарина, Комарова, Пушкина.

Как сообщает ЛГЭК, повреждения на электрических сетях в районе села вызвано плохими погодными условиями.  Специалисты компании проводят ремонтные работы.

Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 13:00
10 613
#отключения
1

Комментарии (10)

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Animal planet.

14 минут назад
Город48 вы независимый новостной портал или все таки зависимый? :)
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Гость

15 минут назад
123, так вы не на митинге? Приходите, а то нас всего тут трое
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Animal planet.

15 минут назад
123, точно,нигде нет информации,и камеры отключили!
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Гидропинцет

18 минут назад
да-да, даже погода сегодня встала на защиту олигархата, как и вездесущий троль перимейсон :-)
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Все Путем

29 минут назад
Гидромицентр., .. Конституция? нет, не слышал.
ответить

123

39 минут назад
Любопытный, дажн веб камеры отключили! Боятся!
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Перри Мейсон

45 минут назад
Любопытный, не, не начался. Погода плохая, кроссовки из дорогих бутиков замочить можно.
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Интересный

49 минут назад
А из-за каких таких непогодных условий!? Вроде солнышко светит, да жара на улице.
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Гидромицентр.

51 минуту назад
Если в Москве перекрывают станции метро,значит тот кто отдал такой приказ нарушает конституцию и право людей на свободное передвижение. А значит его надо судить.
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Любопытный

сегодня, 12:08
Город 48, Осветите пожалуйста ,начался несанкционированный митинг Не за Новального,а против Путина?
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