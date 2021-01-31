Общество
сегодня, 11:39
Из-за погодных условий нарушено энергоснабжение нескольких улиц в Сселках
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В селе Сселки прекращено электроснабжение улиц Советской, Набережной, Учительской, Гагарина, Комарова, Пушкина.
Как сообщает ЛГЭК, повреждения на электрических сетях в районе села вызвано плохими погодными условиями. Специалисты компании проводят ремонтные работы.
Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 13:00
Как сообщает ЛГЭК, повреждения на электрических сетях в районе села вызвано плохими погодными условиями. Специалисты компании проводят ремонтные работы.
Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 13:00
10 613
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Гость
Animal planet.
Гидропинцет
Все Путем
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Перри Мейсон
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