Общество

47 минут назад

В частном секторе Липецка – отключение холодной воды

4 323
#отключения
В частном секторе Липецка – отключение холодной воды
30 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 35, 37 по улице Писарева, №№ 26, 27, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, а также частный сектор улиц Железногорской, Светлова, Добровской, Писарева, Ярославской, Патриотической, Бурлакова, Тихой, Варшавской, Зорге, Олимпийской, Постышева – ЛГЭК будет проводить ремонтные работы по утечке на изношенном водоводе 1988 года постройки по адресу улица Писарева, 33.

Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по адресу улица Светлова, 29.  
4 323
#отключения

Комментарии (4)

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игорь тракторист лгэк

19 минут назад
раскопка а техника наемная свои спецы сидят в гораже наемники капают опыта нет начяльство отмывает деньги
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все под контролем

22 минуты назад
никогда такого не было, и вот опять
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все под контролем

23 минуты назад
никогда такого не было, и вот опять
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indezit

23 минуты назад
Традиционно
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