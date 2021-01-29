В частном секторе Липецка – отключение холодной воды

30 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 35, 37 по улице Писарева, №№ 26, 27, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, а также частный сектор улиц Железногорской, Светлова, Добровской, Писарева, Ярославской, Патриотической, Бурлакова, Тихой, Варшавской, Зорге, Олимпийской, Постышева – ЛГЭК будет проводить ремонтные работы по утечке на изношенном водоводе 1988 года постройки по адресу улица Писарева, 33.



Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по адресу улица Светлова, 29.

