Общество
сегодня, 14:00
Полиция разоблачила бравирующего ездой без прав блогера
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Автор контента обманывает своих подписчиков.
УМВД по Липецкой области внимательно изучило видео местного автоблогера. Автор YouTube-канала в своих роликах бравирует массовыми нарушениями правил дорожного движения и тем, что спокойно гоняет на высокой скорости по городским улицам без водительских прав. Блогер утверждает, что его лишили прав после публикации в Instagram. В пресс-службе разоблачили парня, который явно пытается скандальными заявлениями заработать популярность.
Скандальный ролик начинается с эпизода нарушения правил на пешеходном переходе на улице Неделина в Липецке. 23 сентября 2019 года водитель «BMW» нарушил там сразу три правила. Его привлекли к административной ответственности.
- За это нарушение 24-летний водитель легкового автомобиля был привлечен к административной ответственности. Ему был назначен штраф в 5 000 рублей. Судебное решение о лишении его водительских прав не выносилось. Всего на этого водителя было оформлено 9 протоколов за нарушение правил дорожного движения. До настоящего момента штрафы не оплачены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Скандальный ролик начинается с эпизода нарушения правил на пешеходном переходе на улице Неделина в Липецке. 23 сентября 2019 года водитель «BMW» нарушил там сразу три правила. Его привлекли к административной ответственности.
- За это нарушение 24-летний водитель легкового автомобиля был привлечен к административной ответственности. Ему был назначен штраф в 5 000 рублей. Судебное решение о лишении его водительских прав не выносилось. Всего на этого водителя было оформлено 9 протоколов за нарушение правил дорожного движения. До настоящего момента штрафы не оплачены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
4 1196
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Липчанин
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