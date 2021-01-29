Общество

сегодня, 14:00

Полиция разоблачила бравирующего ездой без прав блогера

4 1196
#нарушение ПДД #штраф #хайп
Полиция разоблачила бравирующего ездой без прав блогера

Автор контента обманывает своих подписчиков.

УМВД по Липецкой области внимательно изучило видео местного автоблогера. Автор YouTube-канала в своих роликах бравирует массовыми нарушениями правил дорожного движения и тем, что спокойно гоняет на высокой скорости по городским улицам без водительских прав. Блогер утверждает, что его лишили прав после публикации в Instagram. В пресс-службе разоблачили парня, который явно пытается скандальными заявлениями заработать популярность.

Скандальный ролик начинается с эпизода нарушения правил на пешеходном переходе на улице Неделина в Липецке. 23 сентября 2019 года водитель «BMW» нарушил там сразу три правила. Его привлекли к административной ответственности.

- За это нарушение 24-летний водитель легкового автомобиля был привлечен к административной ответственности. Ему был назначен штраф в 5 000 рублей. Судебное решение о лишении его водительских прав не выносилось. Всего на этого водителя было оформлено 9 протоколов за нарушение правил дорожного движения. До настоящего момента штрафы не оплачены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
4 1196
#нарушение ПДД #штраф #хайп

Комментарии (4)

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48

21 минуту назад
на 16 суток его и сразу поумнеет
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Липчанин

26 минут назад
И что, если у мальчика 24 лет бэха, которую купили родители скорее всего, вы пугает штрафом в 5000 рублей, будет десятым протоколом
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Контент

46 минут назад
Категории Г. Пойду дизов на кручу
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Г

сегодня, 14:07
Снова очередной блогер
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