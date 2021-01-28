В Липецкой области дом топит каждый раз в оттепель или сильный дождь

Проблеме уже несколько лет.

В редакцию GOROD48 обратились жители дома №8 по улице Трудовая в Лебедяни.



- Хочу обратить ваше внимание на работу коммунальных служб города Лебедянь, в частности Лебедянской управляющей компании, - сообщила Юлия Петухова. - В пятиэтажном доме №8 по улице Трудовая в Лебедяни регулярно протекает крыша. В квартире на пятом этаже живёт пожилая женщина, пенсионерка. 6, 7, 8 января была оттепель и шёл сильный дождь - как следствие сырой потолок и стены. Было сделано несколько звонков в аварийную службу. Вчера ситуация повторилась. И эта проблема существует в течении продолжительного времени - точнее даже, нескольких лет. Жильцы квартир №11 и №8 неоднократно оставляли заявки на ремонт: 2 заявки в 2016 году, 6 в 2017 году, 2 в 2018 году, 3 заявки в 2020 году. И эти заявки даже якобы исполняются, но крыша продолжает протекать. На настоящий момент с начала 2021 года управляющая компания уже 6 раз (11 и 12 января, 23, 25, 26, 27 января) поднималась на крышу дома, но результата ноль! С каждым разом только хуже! Чтобы не быть голословной - прилагаю фото и видео данной ситуации и очень прошу вас придать её огласке. На сегодняшний день вода уже дошла до квартиры на 4-м этаже, собственником которой являюсь я.



В Лебедянской управляющей компании признали тот факт, что о проблеме знают давно - уже несколько лет.



- Работы ведутся, - сообщила GOROD48 начальник производственно-технического отдела Лебедянской управляющей компании Юлия Ситникова. - На данный момент отремонтирован внутренний водосток или ливнёвая канализация. Завтра мы ждём на доме комиссию государственной жилищной инспекции. Вчера вечером мы также получили фотографии и видео от возмущенных жильцов, и уже сегодня с утра на месте работают. Там на 40 сантиметров была разрушена ливнёвая канализация. Но проблема там не только в ней - нужно перекрывать крышу. Ещё 22 марта 2018-го года нами была сделана экспертиза, которая признала, что крыша в аварийном состоянии, что необходим перенос сроков капитального ремонта кровли. Для переноса сроков нужно было собрать подписи жильцов - они мне их полтора года собирали, и всё равно необходимого процента не хватило! Я сама дособирала эти подписи, ходила по дому. В результате было принято решение, что срок капитального ремонта крыши был перенесён с 2030-х годов на 2022-й год. В этом году готовится проектная документация, а срок ремонта крыши стоит на 2022-й год. А на жалобы жильцов мы реагируем молниеносно. Только вчера дочь собственника приходила к директору. В 9 вечера на дом выезжала бригада, сегодня там с у тра работали. Возможно, нужно ещё как-то ускорить процесс переносов срока капремонта крыши - но это, если только вмешается административный ресурс, мы со своей стороны всё делаем.