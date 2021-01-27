Труп найден на балконе в Липецке

68-летний мужчина числился пропавшим без вести .

- Сотрудники СО по Советскому округу г.Липецка СУ СК России по Липецкой области отрабатывают разные версии причин смерти мужчины, в том числе убийство, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.



В Липецке на балконе квартиры дома по улице Московской найден труп 68-летнего мужчины.Как стало известно GOROD48, с декабря прошлого года липчанин числился пропавшим без вести. Сегодня в присутствии полиции вскрыли квартиру, в которой он жил последнее время. На трупе обнаружены следы насилия.Известно, что мужчина жил в этой квартире не один.По одной из версий, погибший и его сосед по квартире повздорили. Хозяин взялся за топор, но сосед его выхватил орудие и ударил оппонента. Труп пролежал на балконе с начала декабря.