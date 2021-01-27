Происшествия

59 минут назад

Труп найден на балконе в Липецке

7 2872
#труп #убийство
3
Труп найден на балконе в Липецке

68-летний мужчина числился пропавшим без вести .

В Липецке на балконе квартиры дома по улице Московской найден труп 68-летнего мужчины.

Как стало известно GOROD48, с декабря прошлого года липчанин числился пропавшим без вести. Сегодня в присутствии полиции вскрыли квартиру, в которой он жил последнее время. На трупе обнаружены следы насилия. 

Известно, что мужчина жил в этой квартире не один. 
- Сотрудники СО по Советскому округу г.Липецка СУ СК России по Липецкой области отрабатывают разные версии причин смерти мужчины, в том числе убийство, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

По одной из версий, погибший и его сосед по квартире повздорили. Хозяин взялся за топор, но сосед его выхватил орудие и ударил оппонента. Труп пролежал на балконе с начала декабря.
7 2872
#труп #убийство
3

Комментарии (7)

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Владимир Владимирович

7 минут назад
с 1 января за капремонт подняли ценник аж на 18 процентов !!!!
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Я так думаю

18 минут назад
Жил мужчина не один а квартиру пришлось вскрывать. А почему тогда сразу не искали тех кто с ним жил. Думаю просто никто не хотел им заниматся. Пропал ну и пропал.
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Око

33 минуты назад
очевидно потеплело и обнаружили по * , если б морозы были, то и до весны пролежал бы.
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Пипецк

35 минут назад
Вот так оперативно работают!
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Шерлок Х.

35 минут назад
Я знаю кто это сделал. Это или свои, или чужие.
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бабка

36 минут назад
Деревенский детектив, И пенсию начисляли на него.
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Деревенский детектив

48 минут назад
с декабря прошлого года числился пропавшим без вести?! т.е. квартиру с того времени никто не удосужился осмотреть?
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