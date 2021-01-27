Общество

сегодня, 09:54

Претенденты на госслужбу и госслужащие Липецкой области должны отчитываться о владении цифровой валютой

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#цифровая валюта #декларация о доходах
Претенденты на госслужбу и госслужащие Липецкой области должны отчитываться о владении цифровой валютой

Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрела и одобрила комиссия областного Совета депутатов.  

В Липецком областном Совете обсудили проект закона  «О предоставлении уведомления лицами, претендующими на замещение государственных и муниципальных должностей Липецкой области, а также должностей государственной гражданской службы Липецкой области, о наличии цифровых финансовых активов, цифровой валюты». Документ внесен в областной парламент в качестве законодательной инициативы главой региона Игорем Артамоновым.  

Как сообщает пресс-служба облсовета, согласно указу президента РФ граждане, претендующие на замещение государственных должностей или должностей федеральной госслужбы с  1 января по 30 июня 2021 года, а также федеральные государственные служащие должны будут предоставлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах. В представленном на рассмотрение комиссии законопроекте предусматривается аналогичная обязанность для тех, кто претендует на замещение государственных должностей Липецкой области, муниципальных должностей и должностей государственной гражданской службы. Вместе со сведениями о своих доходах и имуществе, а также доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей они должны представлять информацию о своих цифровых финансовых активах и цифровой валюте при их наличии и цифровых активах и цифровой валюте своих супругов и несовершеннолетних детей. Уведомление должно предоставляться на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на замещение соответствующей должности. 

Аналогичные изменения предлагается внести в отдельные законы Липецкой области по вопросам противодействия коррупции. Государственные и муниципальные служащие Липецкой области должны будут также уведомлять о наличии у них цифровой валюты и цифровых активов.  
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#цифровая валюта #декларация о доходах

Комментарии (4)

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ттт

11 минут назад
а пакемонами владеть можно?
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Плеханово

28 минут назад
Кащенко, а выводить куда будешь? Ахахаха
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В Багдаде всё спокойно.

58 минут назад
А с последним инцидентом что-то наверное не разобрались где 2 ляма не известно откуда взялись. Где же пояснения всему этому?
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Кащенко

сегодня, 10:03
Зачастую такие активы анонимны
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