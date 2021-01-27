Претенденты на госслужбу и госслужащие Липецкой области должны отчитываться о владении цифровой валютой

Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрела и одобрила комиссия областного Совета депутатов.

В Липецком областном Совете обсудили проект закона «О предоставлении уведомления лицами, претендующими на замещение государственных и муниципальных должностей Липецкой области, а также должностей государственной гражданской службы Липецкой области, о наличии цифровых финансовых активов, цифровой валюты». Документ внесен в областной парламент в качестве законодательной инициативы главой региона Игорем Артамоновым.



Как сообщает пресс-служба облсовета, согласно указу президента РФ граждане, претендующие на замещение государственных должностей или должностей федеральной госслужбы с 1 января по 30 июня 2021 года, а также федеральные государственные служащие должны будут предоставлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах. В представленном на рассмотрение комиссии законопроекте предусматривается аналогичная обязанность для тех, кто претендует на замещение государственных должностей Липецкой области, муниципальных должностей и должностей государственной гражданской службы. Вместе со сведениями о своих доходах и имуществе, а также доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей они должны представлять информацию о своих цифровых финансовых активах и цифровой валюте при их наличии и цифровых активах и цифровой валюте своих супругов и несовершеннолетних детей. Уведомление должно предоставляться на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на замещение соответствующей должности.



Аналогичные изменения предлагается внести в отдельные законы Липецкой области по вопросам противодействия коррупции. Государственные и муниципальные служащие Липецкой области должны будут также уведомлять о наличии у них цифровой валюты и цифровых активов.

