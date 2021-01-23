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Армия США массово перекрашивает бронетехнику для войны в Европе
Персонал американских баз хранения военной техники перекрашивает военные машины из песочного окраса в зелёный — лесной, подходящий для европейского региона.
Американские военные продолжают массово перекрашивать военную технику вместо песочного камуфляжа, востребованного в условиях пустыни. Этот цвет успел стать символом армии США последних десятилетий. Смена камуфляжа происходит на фоне того, как Пентагон сокращает военное присутствие в Сомали, Афганистане, Ираке. Масштаб американских военных операций на Ближнем Востоке уменьшается, поэтому нет необходимости красить танки и бронемашины «под пустыню», пишет zbr24.ru
В 2019 году началась перекраска танков американской 194-й дивизии, дислоцированной на военной базе «Форт Бэниннг», где расположен Главный тренировочный центр пехоты армии США.
Теперь к «смене имиджа» военной техники приступили военнослужащие отдельного батальона 405-й армейской бригады, которая обеспечивает материально-техническую поддержку войск США в Европе и Африке. Военные техники бригады обслуживают базу «Заблаговременно складированных запасов армии США» (Army Prepositioned Stoc-2) в итальянском городе Ливорно.
Согласно американской военной стратегии в Европе, в случае обострения обстановки или наступления режима критического или военного положения, именно техника с этой базы должна быть развёрнута в боевое положение в кратчайшие сроки.
Как сообщает американское издание DefenceBlog, в ноябре-декабре прошлого года в рекордно короткие сроки — команда военных техников базы в Ливорно перекрасила 36 автомобилей , по пять автомобилей в неделю. В числе перекрашенной техники — бронеавтомобили «Хамви», топливозаправщики, военные машины скорой помощи, тягачи. Все машины перекрашиваются из желто-коричневого (песочного) окраса в тёмно-зелёный, с примесью чёрного и коричневого — так называемый «лесной» камуфляж.
По информации DefenceBlog, перекраска техники является частью новой стратегии развертывания американских войск в Европе. Как полагают эксперты, это означает, что если раньше отправка техники «в случае обострения региональной обстановки» должна была происходить из Европы на Ближний Восток, то теперь концепции Пентагона изменились. Возможно, что новые конфликты ожидаются на самом европейском континенте, а точнее — в районах, с преимущественно лесным ландшафтом.
Перекраска военной техники проходит на фоне передислокации дополнительных сил армии США в Восточную Европу. Дополнительные силы размещаются в Польше, Прибалтике и других регионах, примыкающих к российской границе и к Белоруссии. Как заявил наиболее вероятный претендент на должность главы Пентагона при новом президенте США генерал Ллойд Остин, Пентагон будет отказываться от активности на Ближнем Востоке и сосредоточится на противостоянии России и Китаю.
Эксперты предполагают, что перекрашенные танки и бронемашины с американских резервных складов в ближайшее время могут оказаться на новых базах армии США вблизи границ России. Под «покраску» уже пошла техника, которая сейчас находится в эстонском городе Тапа и других городах Прибалтики и Восточной Европы. В ближайшее время, считают специалисты, подготовительные мероприятия американских военных техников указывают, что на эти объекты может прийти усиление.