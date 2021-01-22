Городские службы расчищают дороги

На уборку снега, который выпал днём 21 января, спецтехника муниципального управления благоустройства выехала уже в 15.30. Первым делом машины производили посыпку проезжих частей.



- На внесение противогололёдных материалов мы задействовали 25 единиц техники. Особое внимание уделяли спускам и подъёмам, - рассказал начальник управления Алексей Романчукевич.



После завершения первого цикла посыпки, на расчистку дорог вышло 100 единиц техники – коммунальщики сгребали снег к обочинам. Следующим этапом стало повторное внесение противогололёдных материалов. За сутки израсходовано 530 тонн пескосоляной смеси и 112 тонн технической соли.



Одновременно вывозили снег с дорог Липецка - за сутки убрано свыше пяти тысяч кубометров. Сейчас работы продолжаются на улицах Космонавтов, Терешковой, Циолковского и остановках общественного транспорта.



- В час ночи более 100 наших сотрудников начали расчищать тротуары, пешеходные зоны и переходы, а также остановки и въезды в микрорайоны. Особое внимание уделили посыпке местных и внутриквартальных проездов. На выполнение только этих работ израсходовали около 10 тонн пескосоляной смеси, - отметил Алексей Романчукевич.



Сегодня работы продолжаются. Специалистам предстоит расчистить дороги в частном секторе Липецка, а также местные и внутриквартальные проезды в центре города, районах Университетский, Елецкий, Дачный, Матырский, Силикатный и Сырский Рудник. Эти работы планируют выполнить в течение двух дней.



