На нескольких улицах Липецка отключат воду

22 января с 09:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 137, 149/2, 151/2, 151/3, 153/2, 157 по улице Гагарина, №№ 2/143, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/3, 6/4, 6/6 по улице Титова - воду отключат из-за ремонтных работ по замене запорной арматуры на участках улица Титова 3, улица Титова, 6/4 и улица Гагарина 153/2. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут к дому № 149/2 по улице Гагарина.



С 10:00 до 14:00 не будет холодной воды в домах №№ 16, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 по улице 15 микрорайон и № 70 по улице Водопьянова – ЛГЭК будет менять сальниковые уплотнения на запорной арматуре по адресу улица 15 микрорайон, 16. Цистерна с питьевой водой будет находиться возле дома № 16 на 15 микрорайоне.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в селе Сселки на участке улицы Советской – по четной стороне улицы без воды останутся дома с №№ 96 по 120ж, по нечетной стороне – с №№ 95 по 119. ЛГЭК будет менять запорную арматуру по адресу улица Советская, 120ж. Воду подвезут по заявкам жителей.



С 09:00 до 20:00 без тепла и горячей воды из-за аварийных ремонтных работ теплотрассы по адресу улица 40 лет Октября, 1а останутся дома №№ 1, 3, 3а, 5 по улице 40 лет Октября, №№ 193, 195 по улице Студеновской, сообщили в ЛГЭК.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в СНТ «Сокол-2», а с 14:00 до 16:00 обесточат дома №№ 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 19/3 по улице Звездной, №№ 47/3, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 51 по улице Космонавтов и № 8/2 по улице Филипченко. Отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, пояснили в ЛГЭК.

