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В Карелии от коронавируса умер 30-летний мужчина без сопутствующих заболеваний

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#коронавирус

Глава региона прокомментировал смерть молодого человека без осложнений со здоровьем от новой коронавирусной инфекции.

В среду, 20 января, на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. По его словам накануне медики не смогли спасти жизнь 30-летнего мужчины, который был госпитализирован с коронавирусом. Несмотря на молодой возраст и отсутствие сопутствующих заболеваний, а также на то, что мужчина был своевременно доставлен в больницу, молодого человека спасти не удалось, - передает региональное издание "Республика".

 Это еще раз доказывает, что коронавирус — опасное заболевание, которое иногда протекает непредсказуемо, - заметил глава региона.

«Бывают ситуации, когда инфекция ведет себя неконтролируемо, возникает цитокиновый шторм, и то же самое произошло в этом случае», — заявил Парфенчиков.

Анализируя эпидемиологическую обстановку по распространению коронавируса в регионе в целом, глава республики добавил, что объективные показатели — общее число госпитализаций, количество заболевших в тяжелом состоянии — доказывают, что после новогодних каникул ситуацию удалось удержать под контролем. За минувшую неделю зафиксировано 357 госпитализаций, что на сотню госпитализаций меньше, чем перед праздниками. Однако риски распространения ковида сохраняются, поэтому важно максимально ответственно относиться к соблюдению норм санитарно-эпидемиологической безопасности: носить индивидуальные средства защиты, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, по возможности сокращать социальные контакты.
745
#коронавирус

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