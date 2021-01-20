В России

47 минут назад

У большинства российских регионов наблюдается дефицит бюджета

83
#дефицит

В России почти 70% регионов столкнулись с дефицитом бюджета, что было вызвано пандемией коронавируса.

Пандемия коронавируса и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года. Самый сильный дефицит — в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии, - следует из предварительных данных Казначейства.

По итогам минувшего года совокупный дефицит бюджетов российских регионов достиг 762,2 млрд рублей, что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, - следует из предварительной информации Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие его значения по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%), рассчитали по просьбе редакции эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» на основе данных Казначейства от 15 января.

Основные причины дефицита бюджета в регионах - это падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. В результате особо пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках и крупные города, где услуги играют первостепенную роль, - поясняет главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич в докладе «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» фонда «Либеральная миссия».

В Минфине РБК уточнили, что российские регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января. «Сейчас говорить об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ — преждевременно», — заявили в ведомстве.

Именно пандемия и падение цен на нефть привели к серьезному снижению доходов региональных бюджетов из-за уменьшения налоговых поступлений (налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество). А к социальным обязательствам регионов, расходам по нацпроектам добавились антикризисные траты на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Отличительной чертой экономического кризиса 2020 года является опережающий рост региональных расходов — то, чего удалось избежать в предыдущих кризисных эпизодах 2009 и 2013 годов, - сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Спад доходов бюджетов стал одной из главных причин отказа от повторного карантина во вторую волну коронавируса минувшей осенью — экономика и бюджеты его бы не выдержали, - утверждает Зубаревич. Уже в октябре 40% регионов имели дефицит бюджета, напоминает она: самый сильный дефицит наблюдался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми), а также «богатые» Тюменская область и Ненецкий АО. Впервые за многие годы дефицитным стал бюджет российской столицы, однако руководство Москвы легко может занять средства на рынке, чтобы его покрыть, - заявила эксперт.

Российским регионам, чтобы профинансировать расходные обязательства в минувшем пандемийном году, пришлось тратить накопленные резервы на счетах и наращивать долги.

К 2021 году основная часть резервов на счетах регионов будет израсходована, - предупреждали аналитики S&P.







83
#дефицит

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