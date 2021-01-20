В Липецке не работают несколько светофоров

В связи с повреждением на линии электропередач АО «ЛГЭК» не работают светофоры на улицах Механизаторов, Папина и Водопьянова. А также на пересечении проспекта Победы с площадью Кольцевой и улицей Механизаторов.

Как сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин, для обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов на проблемных перекрестках уже работают регулировщики.



- Мы приносим извинения за доставленные неудобства, наши специалисты работают над восстановлением электроснабжения, все работы планируем завершить после 10:00, - рассказали в АО «ЛГЭК».







