Общество

сегодня, 09:11

В Липецке не работают несколько светофоров

6 772
#светофор
В Липецке не работают несколько светофоров

В связи с повреждением на линии электропередач АО «ЛГЭК» не работают светофоры на улицах Механизаторов, Папина и Водопьянова. А также на пересечении проспекта Победы с площадью Кольцевой и улицей Механизаторов.

Как сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин, для обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов на проблемных перекрестках уже работают регулировщики.

- Мы приносим извинения за доставленные неудобства, наши специалисты работают над восстановлением электроснабжения, все работы планируем завершить после 10:00, - рассказали в АО «ЛГЭК».



6 772
#светофор

Комментарии (6)

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111

10 минут назад
На Московской, Областная детская больница, светофор для пешеходов не работает уже 5-й день!!!
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дядя Миша

15 минут назад
Если светофор не работает,то ум не работает! Паралич!?
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Алкаш

30 минут назад
Незачем было убирать пешеходный переход на Водопьянова напротив Пятёрочки. Ему светофор и электричество было не надо. И людям ближе ходить в магазин и школу. А чтобы водители правила не нарушали, там стояла камера.
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Гедеоныч

44 минуты назад
На перекрёстке Папина Меркулова Никаких регулировщиков
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Пенсионер

56 минут назад
Эти светофоры мешают ЛГЭК ковырять дороги.
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Меня зовут Гиви...

58 минут назад
После 10.00 какого числа не написали...
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