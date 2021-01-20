сегодня, 09:11
В Липецке не работают несколько светофоров
В связи с повреждением на линии электропередач АО «ЛГЭК» не работают светофоры на улицах Механизаторов, Папина и Водопьянова. А также на пересечении проспекта Победы с площадью Кольцевой и улицей Механизаторов.
- Мы приносим извинения за доставленные неудобства, наши специалисты работают над восстановлением электроснабжения, все работы планируем завершить после 10:00, - рассказали в АО «ЛГЭК».
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