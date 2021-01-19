Новое о коронавирусе к 19 января: симптом новой инфекции проявляется даже у здоровых людей

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов назвал симптом коронавирусной инфекции, с которой сталкиваются не только переболевшие пациенты, но и здоровые люди – это проблемы со сном.

Коронавирус привел к нарушениям сна как у заразившихся, так и у здоровых людей. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов. Бессонница или, наоборот, слишком продолжительный сон, когда нет сил проснуться, – это проблемы, которые выявили у 37% всех переболевших COVID-19. Причем характер этих нарушений менялся с течением болезни. В первые дни люди или теряют сон, или он резко ухудшается, а потом, когда болезнь развивается, наоборот, начинают спать больше обычного.



Те, кто не болел COVID-19, тоже стали спать хуже в связи с переменами в привычной жизни. Так, на фоне самоизоляции люди стали меньше двигаться, а массированный информационный поток новостей порождал повышенную тревогу. «Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна», - отметил врач. По словам сомнолога, с нарушениями сна столкнулись около 30% тех, кто не болел COVID-19.



Чуть раньше, в беседе с РБК Михаил Полуэктов отмечал: риск того, что после заболевания коронавирусом сон не вернется к привычному, существует – особенно, если болезнь станет толчком к декомпенсации психического заболевания, которое есть у человека: депрессии, тревожного расстройства. Или если человек обладает особым психологическим складом, например повышенным вниманием к своему сну. Одной из основных причин он назвал ту, что коронавирусная инфекция отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, это вызывает так называемый психологический дистресс. «Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна», — пояснил специалист. Полуэктов посоветовал обратиться к неврологу, который поможет в такой ситуации подобрать успокаивающие препараты.



Эксперты отмечали, что в целом во время пандемии число жалоб на бессонницу увеличилось, а количество обращений пациентов с нарушениями сна возросло на 42–46%, сообщает РБК. Так, еще в конце ноября 2020 года заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников отмечал три неочевидных симптома COVID-19 - это нарушения в работе желудочно-кишечного тракта в виде диареи, высыпания на коже и бессонница. При том, бессонница могла возникнуть на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма при заболевании. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин пояснил, что в некоторых случаях на качество сна могут влиять препараты, которые используют для лечения коронавирусной инфекции. «При определенных осложнениях, порой связанных не только с вирусом, но и с самим лечением, сон может ухудшаться, так как некоторые препараты влияют на качество сна», — заявил он.



Врачи назвали основные ошибки, которые допускают при восстановлении режима сна люди, переболевшие новой инфекцией. По словам руководителя Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата медицинских наук Александра Калинкина наиболее частыми становятся: дневной сон, приём лекарств без направления специалиста и употребление спиртного. Спиртное может привести к появлению хронической бессонницы, также как не получится восстановить нарушенный ночной сон за счет дневного, а любые препараты следует принимать только после консультации со специалистом – некоторые из них ухудшают качество сна. Невролог-сомнолог Елена Царёва, в свою очередь, заметила, что для восстановления сна необходимо нормализовать питание и добавить в рацион минеральные добавки. Например, полезными для нервной системы будут витамины B6, B12. А цинк, кальций, йод помогут восстановить функции щитовидной железы.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 95 547 651 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 041 470 человек, вылечились 66 904 609 заразившихся. В России выявлено 3,59 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Италии, Испании, Германии. Более миллиона заразившихся – в Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу.





