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38 минут назад

После массового отравления детей в Дагестане возбуждено дело

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После массового отравления детей в Дагестане возбуждено дело

Зарегистрировали 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией

Предварительная причина массового отравления детей в дагестанском Буйнакске - загрязненная питьевая вода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

По информации Роспотребнадзора, при проведении лабораторных исследований болезнетворные бактерии удалось выявить в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных.

Всего с 11 по 13 января в Буйнакске был зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 61 случай среди детей. В больницах остаются 34 ребенка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести.

Для локализации и ликвидации очага инфекции ведомство организовало комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также в городе усилили лабораторный контроль за качеством питьевой воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки сообщения о пищевом отравлении детей в Буйнакске, сообщается на сайте Следственного комитета по Дагестану. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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