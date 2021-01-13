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38 минут назад
После массового отравления детей в Дагестане возбуждено дело
Зарегистрировали 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией
Предварительная причина массового отравления детей в дагестанском Буйнакске - загрязненная питьевая вода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
По информации Роспотребнадзора, при проведении лабораторных исследований болезнетворные бактерии удалось выявить в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных.
Всего с 11 по 13 января в Буйнакске был зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 61 случай среди детей. В больницах остаются 34 ребенка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести.
Для локализации и ликвидации очага инфекции ведомство организовало комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также в городе усилили лабораторный контроль за качеством питьевой воды.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки сообщения о пищевом отравлении детей в Буйнакске, сообщается на сайте Следственного комитета по Дагестану. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По информации Роспотребнадзора, при проведении лабораторных исследований болезнетворные бактерии удалось выявить в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных.
Всего с 11 по 13 января в Буйнакске был зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 61 случай среди детей. В больницах остаются 34 ребенка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести.
Для локализации и ликвидации очага инфекции ведомство организовало комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также в городе усилили лабораторный контроль за качеством питьевой воды.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки сообщения о пищевом отравлении детей в Буйнакске, сообщается на сайте Следственного комитета по Дагестану. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).