Жена погибшего водителя ищет свидетелей ДТП

Авария произошла в ночь с 8 на 9 января у села Частая Дубрава.

Ранее сообщалось, что 22-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 31-летнего мужчины. От полученных травм водитель «пятнадцатой» погиб на месте. Причиной столкновения ГИБДД назвала выезд на полосу встречного движения.



Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась жена погибшего водителя Алена Комарова. Она просит отозваться свидетелей аварии.



– Мы до сих пор не обладаем всей информацией. И не понятно, почему моего мужа сразу сделали виновным в этом ДТП, - сообщила Алена Комарова.



Алена Комарова просит свидетелей этого ДТП связаться с ней по телефону 89005988640. Также семья погибшего водителя просит отозваться человека, которого отвозил парень на «ВАЗ-2115» с госномером О034НО.