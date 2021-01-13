Происшествия

сегодня, 10:17

Жена погибшего водителя ищет свидетелей ДТП

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#ДТП
Жена погибшего водителя ищет свидетелей ДТП

Авария произошла в ночь с 8 на 9 января у села Частая Дубрава.

Ранее сообщалось, что 22-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 31-летнего мужчины. От полученных травм водитель «пятнадцатой» погиб на месте. Причиной столкновения ГИБДД назвала выезд на полосу встречного движения.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась жена погибшего водителя Алена Комарова. Она просит отозваться свидетелей аварии.

– Мы до сих пор не обладаем всей информацией. И не понятно, почему моего мужа сразу сделали виновным в этом ДТП, - сообщила Алена Комарова.

Алена Комарова просит свидетелей этого ДТП связаться с ней по телефону 89005988640. Также семья погибшего водителя просит отозваться человека, которого отвозил парень на «ВАЗ-2115» с госномером О034НО.
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#ДТП

Комментарии (1)

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35 минут назад
Соболезную, потому что мы в росссиии. Если денег нет, вы никто, вон алкашка дома под арестом пол года сидит....
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