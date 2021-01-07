Общество

сегодня, 18:32

В пятницу три района Липецка останутся без воды

7 1308
#отключение воды
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В пятницу три района Липецка останутся без воды

ЛГЭК проводит ремонтные работы.

8 января для производства работ на сетях будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

С 10:00 до 20:00 на улицах Киевская, 36, 34, 41, Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б; 63, 65, 78, 80, 81, Индустриальная, 1, 2, 3, 4, 6, 3а, ЦТП ПАО «Квадра», котельная ПАО «Квадра». Работы проводятся для устранения утечки на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: улица Индустриальная, 3

Подвоз воды по адресу: улица Депутатская, 81.

С 10:00 до 20:00 на улицах 6 Гвардейской Дивизии, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 12, К.Шаталовой, 1, 2, 3, 8, 10, 10а, Молодежная, 13. Для устранения утечки на водоводе диаметром 100 мм по адресу: улица 6 Гвардейской Дивизии, 14.

Подвоз воды: улица 6 Гвардейской Дивизии, 14.

С 10:00 до 20:00 на улице Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 для устранения утечки на водоводе диаметром 100 мм по адресу: улица Российская, 4

Подвоз воды: улица Российская, 4

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.
7 1308
#отключение воды
2

Комментарии (7)

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Фокс

8 минут назад
Вы ищите террористов? Так вот они, сколько можно терроризировать народ?
ответить

Когда же

27 минут назад
Закончится этот беспредел! То грёбаный ковид, то ЛГЭК. И все эти проблемы выдуманы. Лишь бы народу навредить
ответить

Умственноотсталый.

39 минут назад
А что я полностью поддерживаю мэра,ремонтом нужно заниматься зимой.
ответить

Гидромицентр.

сегодня, 18:51
Уваркина очнись,что ты сделала с городом?
ответить

Бизнесмен.

сегодня, 18:50
Скоро * ЦТ. Так жить нельзя.
ответить

Иштван Мекиштвоо

сегодня, 18:50
Этим надо было заниматься летом, а не парки ломать
ответить

Кто виноват?

сегодня, 18:43
Опять эти вездесущие вандалы?
ответить

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