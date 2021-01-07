В пятницу три района Липецка останутся без воды

ЛГЭК проводит ремонтные работы.

8 января для производства работ на сетях будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:



С 10:00 до 20:00 на улицах Киевская, 36, 34, 41, Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б; 63, 65, 78, 80, 81, Индустриальная, 1, 2, 3, 4, 6, 3а, ЦТП ПАО «Квадра», котельная ПАО «Квадра». Работы проводятся для устранения утечки на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: улица Индустриальная, 3



Подвоз воды по адресу: улица Депутатская, 81.



С 10:00 до 20:00 на улицах 6 Гвардейской Дивизии, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 12, К.Шаталовой, 1, 2, 3, 8, 10, 10а, Молодежная, 13. Для устранения утечки на водоводе диаметром 100 мм по адресу: улица 6 Гвардейской Дивизии, 14.



Подвоз воды: улица 6 Гвардейской Дивизии, 14.



С 10:00 до 20:00 на улице Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 для устранения утечки на водоводе диаметром 100 мм по адресу: улица Российская, 4



Подвоз воды: улица Российская, 4



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.