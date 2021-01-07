Общество

46 минут назад

В Липецкой области неизвестные расстреляли из оружия изоляторы на высоковольтной линии

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#электричество #ЛЭП
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В Липецкой области неизвестные расстреляли из оружия изоляторы на высоковольтной линии

Случай вандализма произошел 6 января.

Неизвестные лица расстреляли из оружия гирлянды изоляторов на высоковольтной линии напряжением 35 кВ.

По факту расстрела изоляторов на воздушной линии электропередачи сотрудники управления безопасности Липецкэнерго подали заявление в полицию. За повреждение элементов энергообъектов грозит уголовная ответственность. Кроме того, виновные лица должны будут возместить причинённый энергопредприятию имущественный вред.

— Энергетики быстро устранили аварию, и жители Грязинского района не почувствовали на себе результаты действий злоумышленников. В зону отключения частично попали социально значимые объекты, в частности несколько артезианских скважин в поселке Песковатка. Для их оперативного подключения к электроснабжению специалисты Липецкэнерго задействовали резервный источник питания, — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

 
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#электричество #ЛЭП
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Комментарии (5)

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синоптик

26 минут назад
Видимо пьяные охотники,отстреляли свой арсенал по изоляторам.
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житель

27 минут назад
Нужно ставить решетчатые ограждения от вандалов,как у главной елки.
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Ленин

28 минут назад
План ГОЭЛРО - бесплатное электричество для всех трудящихся!
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Все это

30 минут назад
Уже не на шалость смахивает,а на диверсию.Явно не дети делали.
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МИРОТВОРЕЦ

34 минуты назад
опрометчивое занятие . лучше бы по камерам прошлись фиксации нарушений ! и благодарность от местных жителей получили бы
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