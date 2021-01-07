В Липецкой области неизвестные расстреляли из оружия изоляторы на высоковольтной линии

Случай вандализма произошел 6 января.

Неизвестные лица расстреляли из оружия гирлянды изоляторов на высоковольтной линии напряжением 35 кВ.



По факту расстрела изоляторов на воздушной линии электропередачи сотрудники управления безопасности Липецкэнерго подали заявление в полицию. За повреждение элементов энергообъектов грозит уголовная ответственность. Кроме того, виновные лица должны будут возместить причинённый энергопредприятию имущественный вред.



— Энергетики быстро устранили аварию, и жители Грязинского района не почувствовали на себе результаты действий злоумышленников. В зону отключения частично попали социально значимые объекты, в частности несколько артезианских скважин в поселке Песковатка. Для их оперативного подключения к электроснабжению специалисты Липецкэнерго задействовали резервный источник питания, — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.



