Происшествия
32 минуты назад
Установлен похитивший 12 000 рублей из липецкой аптеки
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 УМВД России по городу Липецку установлена личность подозреваемого в совершении открытого хищения денежных средств из аптеки по улице Жуковского в Липецке. Им оказался ранее судимый 34-летний житель региона. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия".
Напомним, налет произошел 2 января. Около семи вечера мужчина в медицинской маске и с пакетом из супермаркета, зашел в сетевую аптеку по улице Жуковского в Липецке и с применением насилия похитил 12 000 рулей из кассы аптеки и золотую цепочку у сотрудницы.
Напомним, налет произошел 2 января. Около семи вечера мужчина в медицинской маске и с пакетом из супермаркета, зашел в сетевую аптеку по улице Жуковского в Липецке и с применением насилия похитил 12 000 рулей из кассы аптеки и золотую цепочку у сотрудницы.
Липчанин