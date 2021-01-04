Происшествия

32 минуты назад

Установлен похитивший 12 000 рублей из липецкой аптеки

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#аптека #грабёж
Установлен похитивший 12 000 рублей из липецкой аптеки

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 УМВД России по городу Липецку установлена личность подозреваемого в совершении открытого хищения денежных средств из аптеки по улице Жуковского в Липецке. Им оказался ранее судимый 34-летний житель региона. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия".

Напомним, налет произошел 2 января. Около семи вечера мужчина в медицинской маске и с пакетом из супермаркета, зашел в сетевую аптеку по улице Жуковского в Липецке и с применением насилия похитил 12 000 рулей из кассы аптеки и золотую цепочку у сотрудницы.

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#аптека #грабёж

Комментарии (2)

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Липчанин

16 минут назад
Так это тракторный,там это норма.
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