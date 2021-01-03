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Мужчина ограбил аптеку в Липецке

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#грабеж #аптека
Мужчина ограбил аптеку в Липецке

Налет произошел вечером 2 января по улице Жуковского.

Около семи вечера 2 января мужчина в медицинской маской и с пакетом супермаркета, который выручает, зашел в сетевую аптеку по улице Жуковского в Липецке и открыто из кассового аппарата украл деньги. По первым впечатлениям провизора, там находилось несколько десятков тысяч рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на сегодняшний день поиски злоумышленника продолжаются.

- Сотрудники ОП№6 проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и всех обстоятельств происшествия, - дополнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
11 1617
#грабеж #аптека

Комментарии (11)

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Инкогнито

10 минут назад
Липчанка, Фармацевты там не грубые, а цены везде разные, если дорого, не ходите туда.
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Кот

11 минут назад
да камер то и по улицам столько, что и без аптечной камеры вычислят
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Деревенский детектив

18 минут назад
Т.е. сколько денег в кассе было, аптечники точно не знают? и ориентируются на свои впечатления? :-))) и что, даже не угрожал, а просто подешел к кассе и взял деньги? касса в свободном доступе??!! ну изучайте теперь камеры пятерочек, он наверное прямо от туда в аптеку, раз с пакетом :-)
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любопытный

24 минуты назад
А что айболиты,экономят на камерах?
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Кот

30 минут назад
Из-за масок преступность растет,им это на руку! А толку от масок-0 ! Вторую волну под носом маску ношу -.60 лет.даже гриппом еще не болел,тьфу- тьфу! уж третья маска за все время! Постирываю иногда
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Липчанка

39 минут назад
Кстати,в этой аптеке (если я правильно поняла)высокие цены и грубые провизоры.
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Липчанка

42 минуты назад
Надо было антибиотики брать и гриппоферон.)))Надеюсь мужика не поймают
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Валентина

46 минут назад
Они тоже нас грабят, может надо лечится, а денег нет.
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это масочник

46 минут назад
Подсказка для полиции: ловите всех кто в масках и проверяйте !
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Мужик

54 минуты назад
Автор статьи? Фима Шефрин,Женя Петросян,Коклюшкин?Ну прям кладезь юмора....
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