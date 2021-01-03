Мужчина ограбил аптеку в Липецке

Налет произошел вечером 2 января по улице Жуковского.

Около семи вечера 2 января мужчина в медицинской маской и с пакетом супермаркета, который выручает, зашел в сетевую аптеку по улице Жуковского в Липецке и открыто из кассового аппарата украл деньги. По первым впечатлениям провизора, там находилось несколько десятков тысяч рублей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на сегодняшний день поиски злоумышленника продолжаются.



- Сотрудники ОП№6 проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и всех обстоятельств происшествия, - дополнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.