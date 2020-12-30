В Липецке будут судить заснувшего за рулём водителя

В ДТП серьёзные травмы получила 21-летняя девушка.

Напомним, 2 августа в 19.00 на улице Механизатров в Липецке столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 23-летнего водителя и «Ниссан Альмера» под управлением 18-летнего водителя. С места лобового столкновения были госпитализированы три человека: водитель «Лады», его 21-летняя пассажирка и 18-летняя пассажирка «Ниссана».





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ на 23-летнего водителя автомобиля «Лада Приора» направлено в суд. Его будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



В ходе следствия было установлено, что водитель автомобиля «Лада Приора» превысил допустимую скорость и уснул за рулём, в результате чего пересёк сплошную и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера».



В результата ДТП 21-летняя пассажирка машины «Лада Приора» получила серьёзные травмы и частично утратила трудоспособность. Водитель свою вину признал, теперь ему грозит серьёзное наказание: до трех лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.