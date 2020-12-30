Происшествия

сегодня, 10:44

В Липецке будут судить заснувшего за рулём водителя

8 1253
#ДТП
2
В Липецке будут судить заснувшего за рулём водителя

В ДТП серьёзные травмы получила 21-летняя девушка.

Напомним, 2 августа в 19.00 на улице Механизатров в Липецке столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 23-летнего водителя и «Ниссан Альмера» под управлением 18-летнего водителя. С места лобового столкновения были госпитализированы три человека: водитель «Лады», его 21-летняя пассажирка и 18-летняя пассажирка «Ниссана».


Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ на 23-летнего водителя автомобиля «Лада Приора» направлено в суд. Его будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе следствия было установлено, что водитель автомобиля «Лада Приора» превысил допустимую скорость и уснул за рулём, в результате чего пересёк сплошную и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера».

В результата ДТП 21-летняя пассажирка машины «Лада Приора» получила серьёзные травмы и частично утратила трудоспособность. Водитель свою вину признал, теперь ему грозит серьёзное наказание: до трех лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
8 1253
#ДТП
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мещер в Законе

4 минуты назад
Водитель со стажем....,может он сутками нелегально бомбил видном из агрегаторов? Вполне возможно и такой вариант
ответить

321

16 минут назад
Вован настоящий, бывает домашний арест, вроде и наказание, а вроде и на карантине всего лишь
ответить

Не гость

24 минуты назад
Торчок наверное
ответить

Вован настоящий

25 минут назад
Ничего не понимаю. до трех лет лишения свободы, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. А арест или лишение свободы не одно и тоже? Автор, ты что куришь?
ответить

Водитель со стажем....

26 минут назад
Бред сивой кобыл-уснул в19час. Эта версия может актуально в 3часа ночи.
ответить

весёлый

44 минуты назад
Пускай на ней женится и всю заботу возьмёт на себя
ответить

49 минут назад
Пьяный Кучер, под белым
ответить

Пьяный Кучер

сегодня, 10:50
Под чем уснул белым днём на скорости?
ответить

Еще в рубрике

Водителю овощехранилища грозит до 3 лет лишения свободы за смерть 21-летнего коллеги
#производственный травматизм
3
Водителю овощехранилища грозит до 3 лет лишения свободы за смерть 21-летнего коллеги

29 минут назад

Происшествия
На улице Катукова попал в аварию автобус, пострадала его пассажирка
#авария #ДТП
2
На улице Катукова попал в аварию автобус, пострадала его пассажирка

сегодня, 08:25

Происшествия
Пострадавшим на заводе «Либойл» сотрудникам провели первые операции
#взрыв #завод #Либойл
10
Пострадавшим на заводе «Либойл» сотрудникам провели первые операции

вчера, 16:34

Происшествия
За махинации с сиротскими квартирами экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы условно
#коррупция
81
За махинации с сиротскими квартирами экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы условно

вчера, 14:41

Происшествия
Движение на площади Победы в Липецке будут регулировать вручную
#Новый гогд
55
Движение на площади Победы в Липецке будут регулировать вручную

вчера, 14:18

Происшествия
Попавший в ДТП со «Скорой помощью» водитель ищет очевидцев
#ДТП #Скорая помощь
62
Попавший в ДТП со «Скорой помощью» водитель ищет очевидцев

вчера, 12:44

Происшествия