В России

11 минут назад

Поезд уничтожил машину с водителем-подростком и женщиной-пассажиром

28
#авария
Поезд уничтожил машину с водителем-подростком и женщиной-пассажиром

В Кузбассе 17-летний водитель, который вез 63-летнюю женщину, вылетел на рельсы и столкнулся с поездом. Автомобиль превратился в груду металла.

Как сообщает VSE42.RU, 25 декабря в поселке Дуброво под Кемеровской области столкнулись автомобиль Toyota Sprinter и поезд, причем водитель первой грубо нарушил правила.

– Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля Toyota Sprinter, не имеющий права на управление транспортом, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электропоездом, – рассказали в ГИБДД Белова.

17-летний водитель и его 63-летняя пассажирка получили травмы. Полицейские выясняют детали ДТП.

Фото VSE42.RU.
28
#авария

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