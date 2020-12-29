11 минут назад
Поезд уничтожил машину с водителем-подростком и женщиной-пассажиром
В Кузбассе 17-летний водитель, который вез 63-летнюю женщину, вылетел на рельсы и столкнулся с поездом. Автомобиль превратился в груду металла.
– Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля Toyota Sprinter, не имеющий права на управление транспортом, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электропоездом, – рассказали в ГИБДД Белова.
17-летний водитель и его 63-летняя пассажирка получили травмы. Полицейские выясняют детали ДТП.
Фото VSE42.RU.