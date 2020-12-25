сегодня, 16:05
Уютный уголок природы или спорт – туристическая инфраструктура области предлагает отдых на любой вкус
Накануне новогодних каникул администрация Липецкой области организовала пресс-тур по туристическим достопримечательностям региона. GOROD48 оценил места, которые могут вырвать утомленных салатом «Оливье» и селедкой под шубой липчан из-за новогоднего стола.
Поездка научилась с Краснинского района, где на площади около двух тысяч гектаров почти на границе Липецкой области расположился природный парк «Олений» имени Ю.П. Лихацкого. Парк находится между деревней Писарево, селами Суходол, Александровка, а парковый музей у села Никольское.
На огромной территории парка практически в естественных условиях живут олени, косули, ламы и несколько других видов парнокопытных, всего – около тысячи голов. С недавнего времени в парке начали разводить вятских лошадей. Тягловая порода известна со времен царской России. Именно про нее говорили «рабочая лошадка» из-за высокой выносливости.
И если одиноко пасущийся конь где-то в селе вызывает восторг у детей, то целый табун на вольном выпасе не оставит равнодушным даже взрослых. А поездка в санях, в которую запряжена тройка, на фоне церкви погружает гостей парка в старину. Владельцы «Оленьего» даже установили памятник тройке. Работа сибирского скульптора Юрия Михайлова реалистична, как по внешнему виду, так и по размеру. И, как говорят рабочие, становится излюбленным фоном для снимка на память.
Но вернемся к названию парка. Оно появилось не случайно. Ведь именно с оленей началось его развитие. Сюда из Ростовского питомника привезли первых благородных оленей. В России они появились благодаря принцессе Ольденбургской, которая привезла несколько особей из Европы в Воронежскую область. Олени смогли пережить войны и революцию. Поголовье увеличилось до пяти тысяч. Но со временем их стали отлавливать для других регионов, а потом и вовсе истребили. Часть осталось в Ростовской области. Теперь благодаря южному питомнику и липецкому парку поголовье благородных оленей постепенно восстанавливается. А вместе с ними в огромных природных вольерах живут пятнистые олени, лани, косули, муфлоны и пара лосих: Зинаида и Прасковья.
По пути к благородным оленям наш экскурсовод Андрей Климов остановился у золотой скульптуры оленя с огромными ветвистыми рогами. Вид и цветовой оформление скульптуры ее авторы почерпнули в скифской культуре, где олень занимал почетное место в зооморфном орнаменте. Место пользуется популярностью среди любителей селфи.
По словам Андрея Климов, пугливых оленей сложно заметить в летнее время – они прячутся от людей. Но зимой все как на ладони, поэтому можно наблюдать, за огромным стадом, которое проносится по балке. Один из оленей остановился радом с нами.
- Это Яшка, - рассказал Андрей Климов. - Он совсем молодой – Яшке всего два года. Родился в парке, поэтому к людям уже привык.
Яшка не только терпеливо позировал для камер журналистов, но даже подошел к ограждению обнюхать гостей.
Уже несколько лет парк «Олений» привлекает любителей природы, вместе с парнокопытными здесь можно встретить сусликов, зайцев, лис. А журналисты заметили и пару больших хищных птиц. Местные говорят, что в парке гнездуются орланы-белохвосты.
Снежные склоны
Но если созерцание природы не для вас, есть другой вариант – встать на сноуборд или горные лыжи в селе Большая Кузьминка Липецкого района. Здесь уже несколько лет работает семейный комплекс «Хилпарк». Два склона оборудованы подъемниками 200 и 400 метров. А перепады высоты между холмами составляют 35 и 50 метров.
Если нет желания встать на лыжи или доску, то можно покататься с горки на тюбинге. Для любителей традиционных зимних активностей у подножья холма есть обычная лыжная трасса и каток. При этом со своим оборудованием доступ к ним бесплатный.
Примечательно, что здесь развита и сопутствующая инфраструктура - от большой парковки, до проката спортинвентаря, тренажеров, кафе, беседок и спа-центра. Работают два десятка инструкторов. Понимая, что в новогодние каникулы ожидается наплыв посетителей, режим работы «Хилпарка» устновлена с 10.00 до 23.00. Хотя в обычные выходные склон работает до десяти часов вечера.
- К нам едут и липчане и жители соседних областей, - рассказывает управляющий комплекса Павел Тернавский. И это не удивительно, ведь в «Хилпарк» вложены более 600 миллионов рублей. А в сезон здесь работают полторы сотни сотрудников с высокой квалификацией.
Маленькая Германия
В той же Большой Кузминке только по другую сторону трассы «Липецк-Чаплыгин» расположилась немецкая пекарня «Guten Tag». Ее открыла семья Нойфельд. Отец семейства Бенно, который родился в России, вернулся из Штутгарта восемь лет назад и организовал хлебопекарное производство. Со временем к нему перебрались дочери Аннели и Эвита. Они привезли на липецкую землю немецкие рецепты хлеба и рождественских сладостей.
- Мы стараемся улучшать качество нашей продукции, - рассказываете Бенно Нойфельд. - Для выпечки мы используем старооскольскую и французскую муку. Мы трепетно относимся к сырью, потому что от него зависит вкус хлеба.
Пока мы находились в пекарне, которая работает с пяти утра до девяти вечера, за хлебом и печеньем зашли около десяти человек, которые уже успели распробовать немецкую выпечку.
Магазин при пекарне – это маленькая Германия. Нет, вы не увидите здесь клетчатые костюмы и не услышите баварские напевы. Но любовь к мелочам, особенно в оформлении праздничной продукции, и порядку вместе с неповторимыми свежими хлебобулочными изделиями и десертами после спортивного отдыха плавно перенесут посетителя в гастрономическое путешествие по пути домой.
Резюмируя увиденное, скажем, что поездка удалась. Повторять такой же безумный вояж в один день мы не рекомендуем. Его стоит разбить на две отдельные поездки. А на вопрос, есть ли в Липецкой области туристический потенциал, предлагаем ответить нашим читателям после путешествий в новогодние каникулы. От редакции настоятельно рекомендуем перед поездкой связываться с организаторами, чтобы уточнить наличие услуг и графика. В короновирусную пору это не будет лишним.
P.S. Другие не менее интересные места вы можете увидеть в нашей рубрике «Выходной маршрут»
нищеброд